不用請長假也能抗癌 台中39歲乳癌女「全女性團隊陪伴」4周完成放療
39歲陳女半年前摸到左側乳房腫塊，因恐懼與保守觀念，不敢就醫，直到在家人鼓勵，就醫診斷出「第一期左側乳癌」，在國軍台中總醫院「全女性放射治療團隊」陪伴下，接受目前國際主流的乳癌低分次全乳放射線治療，結合「呼吸調控精準技術」，完成4周化療，治療期間兼顧工作、家庭，並保有生活品質。
「只要配合深吸一口氣，治療就開始了。」國軍台中總醫院放射腫瘤科主任劉珉玥說明，陳女接受個人化放射線治療計畫，療程由6周縮短至縮短至4周（約20次），且透過即時呼吸調控系統（RGSC）監測呼吸周期，僅在深吸氣並短暫閉氣時照射，讓胸腔內正常組織與腫瘤拉開距離，大幅減少心臟與肺臟接受輻射照射的劑量，降低長期心血管併發症的風險。
劉珉玥說明，陳女治療期間，仍可維持正常生活與工作，不需住院，也可在短時間內由家人陪伴完成療程。治療過程副作用非常輕微，只有局部皮膚輕度泛紅與疲倦感，僅需透過適當照護減輕不適，確實提升了治療期間的生活品質。
劉珉玥指出，多項國際大型研究與治療指引已證實，低分次乳癌放射治療在局部控制率與整體存活率方面，與傳統分次治療相當，且副作用並未增加。結合呼吸調控精準放射線治療技術，更可提升治療安全性，已成為國際間推薦的治療策略之一。
劉珉玥說明，院內放射治療中心採用真光刀放射治療系統，結合強度調控放射治療（IMRT）及體積調控弧形治療（VMAT），以多角度量身打造的照射方式，有效減少周圍正常組織的放射劑量，尤其是針對左側乳癌病友，提供更安全的器官保護。
