護理師領退休金回流「盼傳承經驗」 坦言兼職難滿足經濟需求

護理人員執業比率僅約6成，各家醫院祭出「兼職護理師」機制，盼聘用離開職場的護理師，以部分工時身分回流，紓解人力困境。台大醫院兼職護理師傅麗華說，靠兼職護理師薪資生活、養家有困難，不適合年輕護理師，她領有公職護理師退休金，回醫院任職除希望退而不休，也盼能與學弟妹交流技能，持續貢獻護理專業提攜後輩。

護理師屬「勞基法」規定的高危險勞動範疇，台大醫院公職護理師依規定，五十五歲即可退休。傅麗華說，她於112年屆齡55歲退休，113年12月，因照顧家人的階段性任務結束，空閒時間增加，得知醫院護理人力吃緊，決定回任兼職護理師，選擇人力最缺乏的科室之一，急診後送病房任職，還陸續介紹其他2位退休同仁回醫院任職。

傅麗華表示，退休前她擔任台大醫院婦科病房護理長，該病房屬外科系病房，回流之後任職的急診後送病房則是內科系病房，做此選擇除希望幫醫院解決人力問題，也想到不同性質病房歷練，目前她每周排班2至3天，自由度高且不像專任護理師會被臨時召回，多數緊急狀況仍由病房全職同人及護理長協助扛下。

台大醫院回聘兼職護理師，薪資為時新制，實際金額院方保密不願透露。不過，傅麗華說，兼職護理師薪資額度相對有限，對於年輕時因故離開醫院的護理師而言，沒有退休俸支持，恐難維持經濟所需，建議選擇正職工作較為合適，像她一樣的退休護理人員，在經濟無虞前提下，留在護理職場不僅可分享經驗，也能指導新人提升技能，讓職場環境更友善，「盼學弟妹更願意留任。」