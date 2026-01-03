快訊

美發動大規模空襲！委內瑞拉總統馬杜洛被抓獲 魯比歐：將在美國受審

美官員稱「特種部隊抓獲馬杜洛」 委內瑞拉副總統不知總統夫婦下落

高市心衛主管涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

聽新聞
0:00 / 0:00

缺工「Uber護理師」成趨勢 護師工會批罔顧病人安危：假彈性真卸責

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院、雙和醫院均聘用部分工時護理師，號稱「Uber護理師」，成為用人趨勢。不過，護師工會強烈反對這項修法及護理師兼職現況，認為這會讓病人安全遭遇威脅。護理人員示意圖，非當事人。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
台大醫院、雙和醫院均聘用部分工時護理師，號稱「Uber護理師」，成為用人趨勢。不過，護師工會強烈反對這項修法及護理師兼職現況，認為這會讓病人安全遭遇威脅。護理人員示意圖，非當事人。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

衛福部研擬開放護理人員可於地方護理師公會執登，盼讓無法朝九晚五工作的護理人員，可彈性安排工時，兼職工作，而各家醫院因應護理人力荒，也開始推動兼職護理師制度，台大醫院、雙和醫院均聘用部分工時護理師，號稱「Uber護理師」，成為用人趨勢。不過，護師工會強烈反對這項修法及護理師兼職現況，認為這會讓病人安全遭遇威脅。

護師工會顧問陳玉鳳表示，護理為高度專業工作，且事關病人安全，應有相對應管理機制，衛福部研擬讓護理人員「自己當老闆」，不僅違反「護理人員法」護理師須在醫療機構執業登記的規定，也將臨床工作的法律風險交由個別護理師承擔，萬一遇到醫療糾紛，護理人員恐淪為箭靶，「這簡直是假彈性、真卸責，非常誇張。」

陳玉鳳說，衛福部稱會參考律師於公會執業登記的機制，但工會認為，此說法極不負責任，雖然兩種職業在法規上有相似之處，但律師為高薪工作，與護理師薪資天差地遠，且律師本質為文字工作，與護理師臨床工作不同，律師多接案件也不會像兼職護理師多接案件一樣，有危及病人安全疑慮，衛福部研擬相關爭廁時，應拿性質相近的職業來做比較。

各醫院多採用讓兼職護理人員自主排班，不像專任護理師由主管管理班表。陳玉鳳說，醫療機構為保障病人安全，對院內專任員工均訂有感染控制機制，也嚴管護理人員工時，根據相關研究，護理人員工時一旦超過16小時，病人安全就可能受到威脅，衛福部提出的執登公會機制，公會不必付負雇主責任，工時管理全看個人，恐增加病人風險，「不該讓創新變成弱化醫療品質藉口。」

護理師公會執登機制還有訓練資格的疑慮。陳玉鳳說，現行護理師在醫院獨當一面之前，會先經過院內完整訓練，新制放寬相關規定，護理新人考上執照就可執登公會，開始兼職工作，病人不會知道照顧自己的護理師是否接受過訓練，恐增加疑慮，且醫院兼職護理師的趨勢，看似彈性，但「跑點式照護」，讓照護連續性蕩然無存，影響被照顧者權益。

陳玉鳳說，外界認為只要是護理師照顧病人就可以，但實務上不同病房、不同疾病照顧重點及常見併發症都不同，光是內科相關的次專科，如心臟內科、感染科、腸胃內科等，病人樣態與風險都大有不同，短期、跨區跑點的護理師難以立即掌握，不僅病人需要重複陳述病情，護理人員對科室器械操作不夠熟悉，也讓風險大增，「衛福部實在不該只顧幫醫院開後門，卻影響病人權益。」

護理師 病人 衛福部 工時

延伸閱讀

非醫療暴力？拍桌咆哮護理師「你最囂張、靠背」 法院判確定免罰3萬元

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

國中畢業人數新低衝擊招生 高雄育英護校註冊率低於淹水線

醫美診所護理師執行抽脂手術 立委呼籲衛福部嚴管

相關新聞

蔬菜一路便宜到春節？彰化果菜公司和菜農指出2大主因

近日家庭主婦買菜應有菜價趨於穩定的感受，「國民蔬菜」高麗菜市價每公斤10元至15元，青蔥每公斤45元至50元，跟去年風災...

缺工「Uber護理師」成趨勢 護師工會批罔顧病人安危：假彈性真卸責

衛福部研擬開放護理人員可於地方護理師公會執登，盼讓無法朝九晚五工作的護理人員，可彈性安排工時，兼職工作，而各家醫院因應護...

一支手機搭北市公車、捷運 首日上線使用民眾不多原因曝光

台北捷運、市區公車推出新式刷卡感應器具，以「乘車碼」支援多元方式支付，但今天首日上線，民眾用得卻不多，原因是1200月票...

阿嬤一人燒香全家中毒 醫籲避用劣質含鉛香品「兒童吸收率達5成」

燒香拜拜是許多人家日常，卻傳出阿嬤在家燒香全家鉛中毒案例。醫師提醒，劣質香品可能含鉛，燃燒後經呼吸或手部接觸進入人體，兒...

吞藥老是卡喉嚨？營養師曝「1口訣」 2技巧讓成功率大增

吞藥每次都不順利、卡喉嚨嗎？營養師高敏敏近日在臉書發文指出，不少民眾在吞保健品或藥物時，常出現卡在喉嚨、甚至乾嘔的情況，其實問題不一定出在吞嚥能力，而是「姿勢不對」。她整理出不同劑型適合的吞嚥方式，提醒只要調整角度，就能大幅降低不適感。

護理師領退休金回流「盼傳承經驗」 坦言兼職難滿足經濟需求

護理人員執業比率僅約6成，各家醫院祭出「兼職護理師」機制，盼聘用離開職場的護理師，以部分工時身分回流，紓解人力困境。台大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。