缺工「Uber護理師」成趨勢 護師工會批罔顧病人安危：假彈性真卸責

衛福部研擬開放護理人員可於地方護理師公會執登，盼讓無法朝九晚五工作的護理人員，可彈性安排工時，兼職工作，而各家醫院因應護理人力荒，也開始推動兼職護理師制度，台大醫院、雙和醫院均聘用部分工時護理師，號稱「Uber護理師」，成為用人趨勢。不過，護師工會強烈反對這項修法及護理師兼職現況，認為這會讓病人安全遭遇威脅。

護師工會顧問陳玉鳳表示，護理為高度專業工作，且事關病人安全，應有相對應管理機制，衛福部研擬讓護理人員「自己當老闆」，不僅違反「護理人員法」護理師須在醫療機構執業登記的規定，也將臨床工作的法律風險交由個別護理師承擔，萬一遇到醫療糾紛，護理人員恐淪為箭靶，「這簡直是假彈性、真卸責，非常誇張。」

陳玉鳳說，衛福部稱會參考律師於公會執業登記的機制，但工會認為，此說法極不負責任，雖然兩種職業在法規上有相似之處，但律師為高薪工作，與護理師薪資天差地遠，且律師本質為文字工作，與護理師臨床工作不同，律師多接案件也不會像兼職護理師多接案件一樣，有危及病人安全疑慮，衛福部研擬相關爭廁時，應拿性質相近的職業來做比較。

各醫院多採用讓兼職護理人員自主排班，不像專任護理師由主管管理班表。陳玉鳳說，醫療機構為保障病人安全，對院內專任員工均訂有感染控制機制，也嚴管護理人員工時，根據相關研究，護理人員工時一旦超過16小時，病人安全就可能受到威脅，衛福部提出的執登公會機制，公會不必付負雇主責任，工時管理全看個人，恐增加病人風險，「不該讓創新變成弱化醫療品質藉口。」

護理師公會執登機制還有訓練資格的疑慮。陳玉鳳說，現行護理師在醫院獨當一面之前，會先經過院內完整訓練，新制放寬相關規定，護理新人考上執照就可執登公會，開始兼職工作，病人不會知道照顧自己的護理師是否接受過訓練，恐增加疑慮，且醫院兼職護理師的趨勢，看似彈性，但「跑點式照護」，讓照護連續性蕩然無存，影響被照顧者權益。

陳玉鳳說，外界認為只要是護理師照顧病人就可以，但實務上不同病房、不同疾病照顧重點及常見併發症都不同，光是內科相關的次專科，如心臟內科、感染科、腸胃內科等，病人樣態與風險都大有不同，短期、跨區跑點的護理師難以立即掌握，不僅病人需要重複陳述病情，護理人員對科室器械操作不夠熟悉，也讓風險大增，「衛福部實在不該只顧幫醫院開後門，卻影響病人權益。」