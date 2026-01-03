逾八成地方公會有疑慮 衛福部暫緩護理師彈性執登待取得共識重啟

衛福部日前研擬放寬護理執業登記規定，不再限制綁在醫院、診所或護理之家，開放於各地方護理公會執登，盼讓護理人員彈性工作、兼職創業。不過，全台共25家地方護理公會，共22家對新制有疑慮，除擔憂行政負擔增加，也怕損及護理人員勞動權益。衛福部照護司暫緩原訂去年配合假日急症中心實施的新制，且無重啟時間表。

衛福部去年中提出放寬護理執業登記規定，不限制護理人員只能在醫院、診所或護理之家等機構執業登記，目標除解決假日急症中心人力需求，也希望盤點國內護理人力現況，必要時可透過公會動員，並讓因故離開專任工作的護理人員，在公會執登並接受繼續教育訓練，維持執業執照，緩解護理人力缺口。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，經調查全台25縣市公會，僅3家公會贊成新制，其餘22家均提出疑慮，包括護理人員執登所需的會務人力是否充足，會員工作安全、勞動權益如何保障等，也有人擔心護理人員執登在公會，並從事兼職護理工作，不像醫療機構可掌握護理人員排班情況，若因經濟因素而過度排班，不僅會導致護理人員自身過勞問題，也有損病人安全，應設法預防。

陳麗琴指出，開放公會執登可讓部分退休、離職人員持續貢獻護理專業，雖對緩解護理人力缺乏現況稍有助益，但並無法作為補足人力缺口的主要手段，為解決護理人力荒，政府應持續推動合理薪資架構，醫療機構建立友善職場環境，社會大眾多給護理人員支持，讓護理人員「被尊重且看得見職涯希望」，才可望讓更多人回到第一線執業。

衛福部照護司副司長陳青梅說，因護理界對新制有疑慮，本案在預告過後決定暫緩實施，且無重啟時間表，各縣市護理師公會反應重點為執登公會恐增加行政業務，擔心人力無法負擔，護理人員勞動權益方面，即使在公會執登，責任仍在聘僱護理人員的執業場所，衛福部將持續與勞動部聯繫，了解保障護理權益方法，並參考律師在公會執登作法，「未來仍希望有護理執登公會的機制。」

陳青梅強調，雖然護理人員在公會執登的新制暫緩實施，但目前各縣市開設假日急症中心所需的護理人力仍然充足，然而，為因應大規模流行疫情，韌性醫療計畫所需，掌握可動員的護理量能仍然重要，「還是需要執登公會的前瞻性作法因應」，衛福部將持續與護理界溝通，待取得共識，並讓護理人員有安全感，才會推動新制上路。