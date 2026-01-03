春節返鄉搶票要快！台金航線第二波訂位1月6日晚間開跑

115年春節連續假期長達9天，為因應返鄉過節人潮，台金管制航線將於1月6日（周二）晚間6時起開放第二波訂位，金門縣政府及各鄉鎮公所也將同步啟動服務櫃台，協助有訂位需求的鄉親辦理相關作業。

縣府指出，本次春節台金航線共規劃40架次、5624個座位數，並已請民航局持續督促航空公司密切關注訂位狀況，將視實際需求彈性增班，因應返鄉過節人潮，滿足返鄉及旅運需求。

縣府提醒，春節連假尖峰時段為2月13日至2月18日（台灣往金門），以及2月18日至2月23日（金門往台灣），上述期間機票將加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，以利有限空運資源有效調配，若因故無法搭乘原訂航班，務必於起飛前通知航空公司取消訂位，並依原開票規定辦理退票，以維護自身權益。

縣府表示，依往年經驗，春節尖峰日期航班一位難求，但離峰時段仍多有空位，建議鄉親可彈性選擇次佳日期或離峰優惠航班，以減輕訂位與候補等待的時間與辛勞；同時也建議居住本島的家人，安排離島親友來臺團圓，不僅可降低訂位壓力，也能避開交通尖峰人潮。

此外，縣府再次提醒民眾務必事先訂妥機位，避免臨時至機場候補而耗費時間。由於離島航班易受天候影響，請隨時留意最新氣象與航班資訊，並於搭機當日攜帶身分證件、提早抵達機場完成報到手續，確保行程順利。 115年春節連續假期長達9天，台金管制航線將於1月6日（周二）晚間6時起開放第二波訂位，請有需求的民眾，記得上網搶訂。記者蔡家蓁／翻攝