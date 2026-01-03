年末假期多失智長者身心穩定受影響 專家：探視別問「記得我是誰？」

農曆春節九天連假將至，一般民眾準備迎接團圓時光，對照顧失智長輩的家庭而言，長假恐導致照護壓力同步升高。天主教失智老人基金會指出，年節期間作息打亂、親友往來頻繁，容易讓失智長者出現情緒波動或身體不適，讓主要照顧者負擔增大，呼籲家屬提早做好照顧安排，並提醒民眾拜訪失智長輩時，別用逼問、挑戰記憶方式，反而讓長輩增加壓力。

天主教失智老人基金會處長王寶英說，去年下半年連假密集，基金會轄下日間照顧中心在假期結束後，常見長輩回到機構時出現作息延後、三餐不規律，甚至伴隨腸胃不適等情況，這些看似細微的生活節奏變化，對失智長輩而言卻可能造成顯著影響，進而影響身心穩定，因此長假期間如何維持規律生活，是照顧上的關鍵。

王寶英表示，日照中心的長輩平日習慣將中心視為「上學的地方」，一旦遇到長假，生活模式突然改變，容易感到不安，建議家屬在假期中為長輩建立一套「不上學模式」，盡量維持固定的起床、用餐與休息時間，並安排適度的活動，例如簡單的肢體運動、桌遊、唱歌或跟著影音平台活動，都有助於穩定情緒，減少焦慮，也能延緩功能退化。

失智長輩年節照顧，也須重視飲食品質。王寶英提醒，春節團圓桌菜往往偏油、偏甜、偏鹹，失智長輩若跟著家人一起進食，容易出現腸胃不適、血糖波動或水分攝取不足等問題，對合併慢性疾病的長者影響更大，家屬可替長輩準備單人份、口味清淡且熟悉的餐點，避免因選擇困難或不知節制而造成身體負擔。

春節返鄉人潮多、活動頻繁，恐讓失智長輩更容易混亂。王寶英指出，親友出於關心，拜訪失智長者時，常頻繁詢問「還記不記得我是誰」等問題，這反而可能增加長輩壓力，建議家屬可事先與家人溝通，互動時放慢說話速度，避免突然靠近，並以重複關鍵字、單句式的方式進行溝通，協助長輩理解當下情境，提升安全感。

王寶英強調，合理分工與輪替是關鍵，不少主要照顧者習慣獨自承擔，擔心麻煩他人或照顧方式不同，但長假若缺乏支援，往往讓身心更加疲憊，建議照顧者放下「一定要自己來」的壓力，由家庭成員可依能力分工，有人陪伴外出，有人負責備餐或用藥提醒，有人單純聊天互動，並在輪替時進行簡單的照顧交接，說明長輩近期狀況與注意事項，減少適應不良。

※天主教失智老人基金會捐款網站https://www.cfad.org.tw/donate/43、諮詢專線（02）2332-0992