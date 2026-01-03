領個行李竟要1小時？台中機場挨轟效率慢 卓榮泰下令立即改善

針對台中國際機場從行李領取到出關的等候時間，通常需約1小時，因而常被旅客抱怨，行政院長卓榮泰今天視察後表示，行政院全力支持交通部各項機場改善計畫，已要求民航局提出短期改善策略，期盼機場整體規劃完成後，能讓台灣北、中、南部都有符合國際水準的機場，提供旅客更便捷的服務，也讓旅客都能快樂出門和回家。

卓院長指出，近期有旅客及民意代表反映，台中國際機場從航班入境後，從下機到行李領取再出關，等候時間過長，因此特別前來了解旅客出關情形，交通部長陳世凱得知後，已在第一時間充分掌握狀況，並清楚說明問題發生原因。

民航局長何淑萍指出，台中國際機場目前飛航4條國內航線、14條國際定期航線；疫後總客運量穩定攀升，去年達到251萬人次，較疫情前回復96%，其中國際線171萬人次，已超過疫情前的169萬人次，預期今年整體運量，將完全回復甚至超越疫情前水準，民航局因此已於去年啟動「台中國際機場2045年整體規劃」，積極規劃第三航廈及航機維修區。

針對機場服務品質問題，卓院長表示，雖然交通部民航局已提出「台中國際機場2045年整體規劃」，以每5年為原則辦理修訂作業，但不論5年或20年，對國人來說都是漫長等待；因此，卓院長要求民航局針對服務品質及量能立即改善，並因航廈空間有限，請民航局妥善安排出關旅客領取行李的動線，維持現場秩序，派員協助現場說明，提出短期改善的策略。

卓院長強調，目前桃園國際機場第三航廈北廊廳已啟用，交通部也正進行高雄國際機場新航廈工程計畫，未來期盼台灣在北、中、南部都能擁有符合國際水準的中型或大型規模機場。