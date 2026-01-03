一支手機搭北市公車、捷運 首日上線使用民眾不多原因曝光
台北捷運、市區公車推出新式刷卡感應器具，以「乘車碼」支援多元方式支付，但今天首日上線，民眾用得卻不多，原因是1200月票尚不能支援該系統，交通局回應，月票包含台鐵及客運，該運具驗票系統尚未支援，未來會再評估。
北市公車聯營管理委員會執行長李建文表示，今天首日上線，目前有極少部分驗票機臨時有故障，但重新啟動後都排除，乘車時若有問題，都會有業者服務專線連絡以即時處理，也對所有駕駛長都有再教育，叮囑若民眾不習慣支付方式難免會有延遲，找乘車碼在哪裡，都要耐心等候。
李建文說，搭乘公車民眾通常還是以悠遊卡等為大宗，電子乘車票證算是較少，但公車業者持續推出行銷方案，提醒和鼓勵民眾能多元支付方式搭乘。
平常搭乘公車轉乘上下班的陳姓民眾說，自己是買1200月票，所以還是習慣用實體卡，仔細研究QR乘車碼，確實是給乘客多一些選項，但就要額外下載APP，加上1200月票還沒有加入，暫時不會考慮用乘車碼。
另外，有關1200月票尚未支援新的閘門和公車驗票，北市交通局表示，由於TPASS通勤月票包含台鐵、部分國道客運，但是這兩類運具驗票系統尚未支援讀取電子支付的QR乘車碼，會在未來硬體汰換時檢討是否推動。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言