一支手機搭北市公車、捷運 首日上線使用民眾不多原因曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北捷運公司宣布自3日起，全閘門開放17家業者QR乘車碼乘車，包括綁定8家公股銀行或郵局的TWQR平台，以及街口支付、全支付、玉山Wallet、台新Pay等8家電子支付業者，且與使用悠遊卡、一卡通等儲值卡相同，均可以享有北捷常客優惠。中央社
台北捷運、市區公車推出新式刷卡感應器具，以「乘車碼」支援多元方式支付，但今天首日上線，民眾用得卻不多，原因是1200月票尚不能支援該系統，交通局回應，月票包含台鐵及客運，該運具驗票系統尚未支援，未來會再評估。

北市公車聯營管理委員會執行長李建文表示，今天首日上線，目前有極少部分驗票機臨時有故障，但重新啟動後都排除，乘車時若有問題，都會有業者服務專線連絡以即時處理，也對所有駕駛長都有再教育，叮囑若民眾不習慣支付方式難免會有延遲，找乘車碼在哪裡，都要耐心等候。

李建文說，搭乘公車民眾通常還是以悠遊卡等為大宗，電子乘車票證算是較少，但公車業者持續推出行銷方案，提醒和鼓勵民眾能多元支付方式搭乘。

平常搭乘公車轉乘上下班的陳姓民眾說，自己是買1200月票，所以還是習慣用實體卡，仔細研究QR乘車碼，確實是給乘客多一些選項，但就要額外下載APP，加上1200月票還沒有加入，暫時不會考慮用乘車碼。

另外，有關1200月票尚未支援新的閘門和公車驗票，北市交通局表示，由於TPASS通勤月票包含台鐵、部分國道客運，但是這兩類運具驗票系統尚未支援讀取電子支付的QR乘車碼，會在未來硬體汰換時檢討是否推動。

