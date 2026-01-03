明天最後一天！「超橘派對」首日千人到場 展覽、演唱、闖關抽獎等你來
由聯合線上主辦、全台首創為45歲以上族群打造的「Super Orange超橘派對」，今天（1月3日）在台北松山文創園區5號倉庫登場，以「穿越時光」為策展主軸，串聯展覽、講座、表演及互動體驗，邀請橘世代走進回憶，開啟人生下半場的無限可能，吸引千人到場參與。明天（1月4日）還有最後一天。
聯合線上總經理官振萱致詞指出，橘世代象徵人生如秋天般燦爛豐收的階段，不只累積了經驗，也更清楚自己想要什麼，希望透過「超橘派對」陪伴熟齡族從食、衣、住、行、育、樂，找到精采又自在的生活方式。
活動開場由舞蹈老師小星星帶全場起舞，熟悉的〈青蘋果樂園〉旋律響起，現場瞬間變成大型青春派對。展場以「穿越時光」為主題，不同顏色的透色看板層層堆疊，呈現1990年至2025年的娛樂新聞精華，在步行之間重溫那些陪伴成長的重要時刻。
現場邀請財富傳承、退休理財、健康運動等領域專家分享獨門觀點。首場講座由遺囑法律專家劉韋德律師、退休金規畫專家艾倫老師帶大家重新認識財務規畫的重要。兩位專家強調，理財得先打好基礎，也要留意近年詐騙猖狂，務必提高警覺；及早完成具法律效力的遺囑，彈性修正，未來才能不留遺憾。
明天「音圓．超橘卡拉OK大賽」決賽登場，20位素人歌手將用歌聲唱出熟齡世代毫不退讓的魅力。金曲歌王許富凱壓軸演出，深情詮釋台語經典歌曲。
現場還有「超橘歡樂GO．闖關集點抽好禮」活動，邀請民眾加入udn LINE好友、完成任務集點，45歲以上可加碼抽獎機會，獎項包括Motorola razr 60 ULTRA、歌林雙門變頻電冰箱、奇異淨水極煦淨熱合一奈濾淨水器、席夢思床墊等。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言