明天最後一天！「超橘派對」首日千人到場　展覽、演唱、闖關抽獎等你來

由聯合線上主辦、全台首創為45歲以上族群打造的「Super Orange超橘派對」，今天（1月3日）在台北松山文創園區5號倉庫登場，以「穿越時光」為策展主軸，串聯展覽、講座、表演及互動體驗，邀請橘世代走進回憶，開啟人生下半場的無限可能，吸引千人到場參與。明天（1月4日）還有最後一天。

聯合線上總經理官振萱致詞指出，橘世代象徵人生如秋天般燦爛豐收的階段，不只累積了經驗，也更清楚自己想要什麼，希望透過「超橘派對」陪伴熟齡族從食、衣、住、行、育、樂，找到精采又自在的生活方式。

活動開場由舞蹈老師小星星帶全場起舞，熟悉的〈青蘋果樂園〉旋律響起，現場瞬間變成大型青春派對。展場以「穿越時光」為主題，不同顏色的透色看板層層堆疊，呈現1990年至2025年的娛樂新聞精華，在步行之間重溫那些陪伴成長的重要時刻。

現場邀請財富傳承、退休理財、健康運動等領域專家分享獨門觀點。首場講座由遺囑法律專家劉韋德律師、退休金規畫專家艾倫老師帶大家重新認識財務規畫的重要。兩位專家強調，理財得先打好基礎，也要留意近年詐騙猖狂，務必提高警覺；及早完成具法律效力的遺囑，彈性修正，未來才能不留遺憾。

明天「音圓．超橘卡拉OK大賽」決賽登場，20位素人歌手將用歌聲唱出熟齡世代毫不退讓的魅力。金曲歌王許富凱壓軸演出，深情詮釋台語經典歌曲。

現場還有「超橘歡樂GO．闖關集點抽好禮」活動，邀請民眾加入udn LINE好友、完成任務集點，45歲以上可加碼抽獎機會，獎項包括Motorola razr 60 ULTRA、歌林雙門變頻電冰箱、奇異淨水極煦淨熱合一奈濾淨水器、席夢思床墊等。 在「穿越時光」主題展覽周邊，設有不同品牌的攤位，值得細細走訪。圖／張皓婷攝影 劉韋德律師與艾倫老師從法律、理財雙視角切入，帶領大家理解人生下半場的「財富配置×傳承管理」心法。圖／張皓婷攝影