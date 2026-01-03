減少癌症死亡實踐永續醫療 和信醫院：每位醫師每診只看17人

環境永續成為各家醫院發展重點，因應氣候變遷、公衛風險提升與醫療人力挑戰逐漸嚴峻，和信醫院退動智慧醫療、永續治理與韌性醫療行動，以「減少癌症死亡率極是永續醫療最佳實踐」為核心，為提升癌症病人治療品質，該院35年來堅守「最佳護病比與醫病比」，不僅護病比達到1比5.6，院內醫師平均每一門診病人數量僅17人。

和信醫院指出，2025年2月與玉山銀行簽署「永續醫療合作備忘錄（MOU）」，盼跨域合作推動智慧醫療、永續治理與韌性醫療行動，接軌COP30國際永續趨勢，為台灣醫療體系打造具示範性的永續典範，除導入自動繳費機等智慧化服務，優化病人就醫流程及效率外，也參考COP30提出的「貝倫健康行動計畫（BHAP）」精神，將「韌性醫療」納入醫院長期經營與永續發展策略。

和信醫院以提升癌症存活為發展方向，院方表示，該院創院以來，始終秉持「以病人為中心」照護理念，提供高品質癌症專科醫療與整合照護，據院內癌症登記資料，2018年至2022年間，和信醫院整體癌症病人五年存活率達76%，侵襲性癌症病人五年存活率達74%，相比同期全國侵襲癌症病人五年存活率57%，高出17%之多。

除臨床治療外，嚇信醫院推動社區健康促進與預防醫學，院方長期舉辦多元社區衛教活動，製作健康宣導影片傳遞正確醫療知識，並藉由「健康共好計畫」與地方社區合作，建立在地照護網絡，讓偏遠地區癌症病人獲得持續而便利的醫療支持與關懷，未來將持續深化癌症醫療與社區服務，讓更多病人享有無縫接軌的醫療服務。

和信醫院指出，該院創院35年以來一直堅守的最佳「護病比」與「醫病比」價值為核心永續績效指標 ，和信醫院為今年的最佳「護病比」為1比5.6，醫病比為一位醫師平均一門診人次為17人次，院方定期檢視與揭露成果，確保在面對公共衛生事件或極端氣候衝擊時，仍具備穩定的人力配置與應變能力，維持醫療服務不中斷。