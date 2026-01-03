阿嬤一人燒香全家中毒 醫籲避用劣質含鉛香品「兒童吸收率達5成」

快訊

中央社／ 台北3日電
燒香拜拜是許多人家日常，卻傳出阿嬤在家燒香全家鉛中毒案例。示意圖／ingimage

燒香拜拜是許多人家日常，卻傳出阿嬤在家燒香全家鉛中毒案例。醫師提醒，劣質香品可能含鉛，燃燒後經呼吸或手部接觸進入人體，兒童是高風險族群，燒香務必保持通風並勤洗手。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任日前在臉書專頁分享，一名阿嬤因為嚴重貧血、雙腳水腫就醫，檢查發現血紅素僅剩5.8，原以為是營養不良，沒想到進一步抽血，血鉛濃度竟高達59μg/dL，追查後發現阿嬤長年在家點劣質香。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌今天告訴中央社記者，如果是國內正規廠商生產的香品，通常比較安全；但一些來路不明或國外進口的香，為了讓香看起來紅通通、賣相好，可能會添加劣質色料，這些色料往往含有「鉛」。

楊振昌說，當香燃燒時，鉛會變成細小的粉塵或微粒散布在空氣中，人體吸入肺部後，就會被吸收。鉛中毒對小孩的影響遠大於大人，數據顯示，大人對鉛的吸收率大約10%到15%，但小孩的吸收比例卻高達40%到50%。

楊振昌表示，是否有風險，最直接的方式仍是抽血檢驗血鉛濃度，目前多參考美國標準，兒童血鉛建議值已下修至每百毫升血液不超過3.5微克，但「鉛沒有真正安全值，越低越好」。

急性鉛中毒可能出現腹部絞痛、貧血、手腳無力等症狀，嚴重甚至會影響神經系統，須經確認後，以螯合劑治療。楊振昌建議，能少燒就少燒，若有宗教需求，應減量、加強通風，接觸香品後、進食前務必洗手，並避免使用來源不明的香。

此外，楊振昌表示，相較鉛中毒，燒香產生的PM2.5、PM10懸浮微粒，對肺部與心血管的長期影響更值得注意，家中有孩童者，年節祭拜時更要特別留意通風與暴露時間。

中毒 阿嬤 抽血 醫師

