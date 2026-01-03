快訊

川普才預告出手！委內瑞拉連環爆炸停電「窗戶都在震」飛機低空飛過

台灣人也有！一杯黃湯下肚就臉紅 「亞洲臉紅症」暗藏健康風險

綠委擬提案將兩岸條例改為「兩國」 陸委會說話了

吞藥老是卡喉嚨？營養師曝「1口訣」 2技巧讓成功率大增

聯合新聞網／ 綜合報導
吞藥老是卡喉嚨？營養師提醒「吞嚥順序」相當關鍵，可記住口訣「先水、再藥、再水」。示意圖／ingimage
吞藥老是卡喉嚨？營養師提醒「吞嚥順序」相當關鍵，可記住口訣「先水、再藥、再水」。示意圖／ingimage

吞藥每次都不順利、卡喉嚨嗎？營養師高敏敏近日在臉書發文指出，不少民眾在吞保健品或藥物時，常出現卡在喉嚨、甚至乾嘔的情況，其實問題不一定出在吞嚥能力，而是「姿勢不對」。她整理出不同劑型適合的吞嚥方式，提醒只要調整角度，就能大幅降低不適感。

高敏敏說明，常見保健品依外型不同，吞法也不一樣。像是膠囊類因重量比水輕，容易浮起，建議吞嚥時「頭微微前傾」，讓膠囊順勢進入食道；錠狀藥品則會下沉，適合「頭微微後仰」吞服；而魚油、軟膠囊屬油脂類，同樣容易浮起，建議頭部維持置中或稍微前傾。

針對經常覺得卡喉或吞嚥困難的人，高敏敏也分享兩種進階吞嚥技巧。第一種是「水瓶吞嚥法」，特別適合錠狀或較硬的藥品，作法是將藥放在舌頭上，嘴巴含住水瓶口，連續吞水、不停頓。她指出，德國吞嚥研究顯示，這種方式可有效減少舌頭亂動，利用水流自然將藥物帶入食道，成功率明顯提升。

第二種則是「前傾吞嚥法」，適合膠囊、魚油與軟膠囊。作法為膠囊與水一同入口後，頭部微微向前低再吞下，能讓膠囊自然往食道方向移動，許多人一次就能成功。

此外，高敏敏也提醒「吞嚥順序」相當關鍵，可記住口訣「先水、再藥、再水」。先喝一口水潤滑口腔與喉嚨，再將藥物放入口中，避免直接黏在黏膜，最後補一口水形成水柱，幫助藥物順利吞下，對於喉嚨容易乾燥或因緊張而吞不下的人特別有效。

高敏敏強調，吞不下藥物或保健品，多半只是劑型與姿勢沒有配對好，只要換個角度、用對方法，吞嚥其實可以輕鬆許多。

營養師 保健食品

延伸閱讀

鼎泰豐用餐衣服沾醬油…他獲「神奇小物」秒清潔 前員工揭密

怪食物神似雞母蟲！她PO照掀熱議 網曝老饕級美味吃法

自助餐熱量炸彈！營養師曝白帶魚像「吸油海綿」 2招減負擔

每天喝咖啡會慢性發炎嗎？營養師、醫師教1日最佳攝取量和健康喝法

相關新聞

蔬菜一路便宜到春節？彰化果菜公司和菜農指出2大主因

近日家庭主婦買菜應有菜價趨於穩定的感受，「國民蔬菜」高麗菜市價每公斤10元至15元，青蔥每公斤45元至50元，跟去年風災...

去年11郵局整併、今年1月再裁撤1郵局 中華郵政曝苦衷

中華郵政公司今表示，考量營業空間與環境，以及服務範圍重疊、業務量下滑等因素，去年共整併11局，新設置1局。今年1月規畫再...

中南部今晨急凍原因曝 下周強烈冷氣團恐更猛不排除升級寒流

今晨中南部相當寒冷，甚至更勝北部，中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.2度低溫，其次是嘉義縣竹崎鄉7...

高雄溫差竟近13度 颱風論壇：今夜沒意外會再來一次

中南部今天凌晨出現極端低溫，上午太陽出來後，氣溫回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Thr...

離岸風場VTS中心今啟用！卓榮泰：擴增6倍監控力道

交通部航港局今天於台中港正式啟用「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」，行政院長卓榮泰與交通部長陳世凱共同出席啟...

吞藥老是卡喉嚨？營養師曝「1口訣」 2技巧讓成功率大增

吞藥每次都不順利、卡喉嚨嗎？營養師高敏敏近日在臉書發文指出，不少民眾在吞保健品或藥物時，常出現卡在喉嚨、甚至乾嘔的情況，其實問題不一定出在吞嚥能力，而是「姿勢不對」。她整理出不同劑型適合的吞嚥方式，提醒只要調整角度，就能大幅降低不適感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。