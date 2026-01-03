快訊

高雄溫差竟近13度 颱風論壇：今夜沒意外會再來一次

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天下午1時的溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站
今天下午1時的溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站

中南部今天凌晨出現極端低溫，上午太陽出來後，氣溫回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台，PO出中央氣象署今晨6時和下午1時的溫度分布圖，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，7個小時，震盪10度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這就是乾冷空氣接手後的日夜溫差，最誇張的就是高雄氣象站，來回差快13度。「今夜沒意外，會再來一次」。

根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.2度低溫，其次是嘉義縣竹崎鄉7.4度，南投縣名間鄉、高雄市田寮區、嘉義市東區8.0度。中央氣象署氣象預報中心預報員林定宜表示，中南部地區今天有些地區只有7、8度，過往案例也是有，但並不是很多見。

林定宜表示，這波強烈大陸冷氣團強度滿強的，而且它衝下來的位置比較南邊一些，還有配合清晨輻射冷卻效應的加成，所以有些排行榜的低溫都在中南部地區。

低溫 氣象署

