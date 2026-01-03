聽新聞
0:00 / 0:00
高雄溫差竟近13度 颱風論壇：今夜沒意外會再來一次
中南部今天凌晨出現極端低溫，上午太陽出來後，氣溫回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台，PO出中央氣象署今晨6時和下午1時的溫度分布圖，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，7個小時，震盪10度。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這就是乾冷空氣接手後的日夜溫差，最誇張的就是高雄氣象站，來回差快13度。「今夜沒意外，會再來一次」。
根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.2度低溫，其次是嘉義縣竹崎鄉7.4度，南投縣名間鄉、高雄市田寮區、嘉義市東區8.0度。中央氣象署氣象預報中心預報員林定宜表示，中南部地區今天有些地區只有7、8度，過往案例也是有，但並不是很多見。
林定宜表示，這波強烈大陸冷氣團強度滿強的，而且它衝下來的位置比較南邊一些，還有配合清晨輻射冷卻效應的加成，所以有些排行榜的低溫都在中南部地區。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言