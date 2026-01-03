離岸風場VTS中心今啟用！卓榮泰：擴增6倍監控力道
交通部航港局今天於台中港正式啟用「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」，行政院長卓榮泰與交通部長陳世凱共同出席啟用典禮，共同見證新的VTS中心監控範圍由原先的673平方公里大幅擴增六倍至4000平方公里，海域涵蓋從新北至彰化沿岸，監控範圍更擴增六倍，不僅確保離岸風電與船舶航行的並行安全，更為台灣「第二次能源轉型」與淨零目標提供智慧化數位防禦網。
行政院院長卓榮泰指出，台灣利用每年10月至隔年3月強勁東北季風發電，讓燃煤機組能於冬季停機歲修，達成減煤減碳目標；截至去年底止，離岸風電裝置容量已達3.5GW，累計發電量突破100億度；然而，科技大廠進入國際市場需要大量綠電，目前仍供不應求，因此強調，第二次能源轉型的首要任務就是「多元發展綠能」，必須全速推動。
卓院長並說，隨著國家綠能政策推動，離岸風電產業快速發展，海洋空間使用需重新規劃，新的VTS中心是落實「打造韌性台灣」與「推動淨零轉型」國家希望工程的最佳實踐，配合綠能政策，超前部署航安管理，以數位科技守護海洋安全，奠定綠能發展重要基石。
部長陳世凱表示，交通部秉持「善用創新科技、智慧守護航安」理念，打造全新船舶交通服務系統，讓綠能與航運永續發展得以兼顧，新VTS系統以「監控範圍更全面」、「強化系統韌性」及「加強公私協作」三大面向升級。監控範圍從673平方公里大幅擴增至4000平方公里，達到原海域面積的六倍，海域由彰化往北延伸至新北沿岸。
航港局表示，VTS三大優化面向中，系統採用雙主機、雙網路及不斷電設計，確保監控服務不中斷；並與風場業者合作，透過AIS及雷達介接，有效消弭監控盲區，開創公私協作新模式，未來將持續維持與國際接軌的航安管理制度，並積極導入AI等創新科技，確保離岸風電發展與船舶航行安全相輔相成，實現「科技領航、守護航安」目標。
