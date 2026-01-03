快訊

「北捷英雄」余家昶今辦告別式！總統府致贈褒揚令⋯生前燦笑模樣曝

「四大星座」2026財星高照！巨蟹升官加薪、他尾牙抱走大獎

聽新聞
0:00 / 0:00

離岸風場VTS中心今啟用！卓榮泰：擴增6倍監控力道

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
行政院長卓榮泰與交通部長陳世凱共同出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」啟用典禮。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰與交通部長陳世凱共同出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」啟用典禮。記者黃仲裕／攝影

交通部航港局今天於台中港正式啟用「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」，行政院卓榮泰交通部長陳世凱共同出席啟用典禮，共同見證新的VTS中心監控範圍由原先的673平方公里大幅擴增六倍至4000平方公里，海域涵蓋從新北至彰化沿岸，監控範圍更擴增六倍，不僅確保離岸風電與船舶航行的並行安全，更為台灣「第二次能源轉型」與淨零目標提供智慧化數位防禦網。

行政院院長卓榮泰指出，台灣利用每年10月至隔年3月強勁東北季風發電，讓燃煤機組能於冬季停機歲修，達成減煤減碳目標；截至去年底止，離岸風電裝置容量已達3.5GW，累計發電量突破100億度；然而，科技大廠進入國際市場需要大量綠電，目前仍供不應求，因此強調，第二次能源轉型的首要任務就是「多元發展綠能」，必須全速推動。

卓院長並說，隨著國家綠能政策推動，離岸風電產業快速發展，海洋空間使用需重新規劃，新的VTS中心是落實「打造韌性台灣」與「推動淨零轉型」國家希望工程的最佳實踐，配合綠能政策，超前部署航安管理，以數位科技守護海洋安全，奠定綠能發展重要基石。

部長陳世凱表示，交通部秉持「善用創新科技、智慧守護航安」理念，打造全新船舶交通服務系統，讓綠能與航運永續發展得以兼顧，新VTS系統以「監控範圍更全面」、「強化系統韌性」及「加強公私協作」三大面向升級。監控範圍從673平方公里大幅擴增至4000平方公里，達到原海域面積的六倍，海域由彰化往北延伸至新北沿岸。

航港局表示，VTS三大優化面向中，系統採用雙主機、雙網路及不斷電設計，確保監控服務不中斷；並與風場業者合作，透過AIS及雷達介接，有效消弭監控盲區，開創公私協作新模式，未來將持續維持與國際接軌的航安管理制度，並積極導入AI等創新科技，確保離岸風電發展與船舶航行安全相輔相成，實現「科技領航、守護航安」目標。

行政院長卓榮泰與交通部長陳世凱共同出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」啟用典禮。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰與交通部長陳世凱共同出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」啟用典禮。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰與交通部長陳世凱共同出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」啟用典禮。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰與交通部長陳世凱共同出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」啟用典禮。記者黃仲裕／攝影

行政院 交通部長 卓榮泰 航港局

延伸閱讀

影／中共軍演威脅台灣 卓榮泰：立法院不譴責令人無法接受

中共軍演衝擊航道安全 卓榮泰怒批立院：不譴責中國我無法接受

立院通過譴責卓榮泰 政院嗆：中共軍演沒發聲還擋軍購…令人訝異

藍白譴責卓榮泰要吳釗燮下台 綠盼勿做無謂政治鬥爭

相關新聞

蔬菜一路便宜到春節？彰化果菜公司和菜農指出2大主因

近日家庭主婦買菜應有菜價趨於穩定的感受，「國民蔬菜」高麗菜市價每公斤10元至15元，青蔥每公斤45元至50元，跟去年風災...

去年11郵局整併、今年1月再裁撤1郵局 中華郵政曝苦衷

中華郵政公司今表示，考量營業空間與環境，以及服務範圍重疊、業務量下滑等因素，去年共整併11局，新設置1局。今年1月規畫再...

手機就能刷進站 北捷提醒「2個不一樣」要注意

台北捷運更新進出站閘門，從今天起開放QR乘車碼搭車，北捷觀察今早使用狀況，提醒乘車碼與付款碼不同需要留意，並注意裡面的金...

中南部今晨急凍原因曝 下周強烈冷氣團恐更猛不排除升級寒流

今晨中南部相當寒冷，甚至更勝北部，中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.2度低溫，其次是嘉義縣竹崎鄉7...

強烈冷氣團籠罩 宜蘭太平山零下低溫樹枝結滿霧淞成銀白美景

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，宜蘭太平山清晨氣溫降到零下2度，雖然水氣不夠，不過樹枝結滿霧淞，再度形成美麗的銀白...

高雄溫差竟近13度 颱風論壇：今夜沒意外會再來一次

中南部今天凌晨出現極端低溫，上午太陽出來後，氣溫回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Thr...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。