蔬菜一路便宜到春節？彰化果菜公司和菜農指出2大主因

近日家庭主婦買菜應有菜價趨於穩定的感受，「國民蔬菜」高麗菜市價每公斤10元至15元，青蔥每公斤45元至50元，跟去年風災豪雨過後相比明顯便宜，農民認為天氣型態持續穩定，蔬菜將一路平價到春節前。

去年7月、8月風災豪雨後，彰化縣溪湖鎮果菜市場公司整體批發均價曾達每公斤36元，今批發均價為16.7元，下跌逾五成。

去年菜價高檔期的高麗菜批發均價每公斤55元至65元，農民復耕後從去年8月中旬到去年12月中旬出現8次超種紅燈，農政單位整車運送到非高麗菜主產區的基層農會消化，現今改亮黃燈，市場批發每公斤上價10元，均價8.1元，而青蔥在天然災害過後曾批發均價約145元，現在批發均價每公斤45.1元。

溪湖鎮果菜市場公司今指出，去年風災豪雨過後的復耕蔬菜近期量產上市，蔬菜到貨量和交易價格回歸正常，從整體均價20元逐漸下滑到16.7元，預計冬季裡作蔬菜採收大量湧進市場，菜價可望平穩到過年。

農民施有銘表示，風災豪雨後的復耕蔬菜都採收、天氣轉涼，低溫及冷氣團接力報到，病蟲害大量減少，蔬菜用藥量也少甚至有些蔬菜不再用藥達到「安全蔬菜」等級，品質相對較夏季好但價格便宜。

他指出，經歷去年9月、10月秋老虎的高麗菜前一陣子被採光，現在平地高麗菜品質堪比梨山高麗菜，1箱搬運工錢35元至40元、紙箱錢35元，每箱7顆至10顆20公斤批發價150元至160元，這不包括耕種成本，有些農民盤算後開放自採每顆10元，比雇工裝箱運到台北拍賣省工省錢。

青蔥方面，彰化農民習慣種粉蔥，去年豪雨風災後蔥苗死亡，買進粉蔥復耕，最近採收上市，遇到雲林縣等南部縣市四季蔥盛產期，家庭主婦分不清楚粉蔥和水蔥，「只要便宜蔥就好」，四季蔥（水蔥）市占率八成且較便宜，把粉蔥價格壓得抬不起頭，彰化粉蔥產地拍賣價「跳水」式下跌六至七成。

低溫特報一波波，果菜市場及農民認為固定穩定的天氣模式有助蔬菜生長，平穩菜價可望持續到春節前，消費者不妨多食用安全品質好的當季國產蔬菜。 天氣涼冷，全台高麗菜第三大產區的彰化平原高麗菜品質堪比高山高麗菜。記者簡慧珍／攝影