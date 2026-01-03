「醫美查詢專區」力拚1月中上線 民眾年前修臉更安心

衛福部終結「直美」，昨公告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」新制，並明確規範將設立「醫美查詢專區」，提供民眾查詢合格醫師與相關資訊。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前專區仍在資料彙整階段，目標於今年1月中旬左右開放使用，以提升民眾接受醫美服務的安全與保障。

農曆年前向來是醫美需求高峰，衛福部歷經多次討論，終於修訂完成特管辦法新制，美容醫學分為美容醫學處置（如針劑注射）、美容醫學手術、特定美容醫學手術等3大類。

外界關切專區何時正式上線，劉玉菁說，醫美專區所需資料來自全國22個縣市衛生局，內容涵蓋醫師資格與相關執業資訊，由於各縣市回報資料需進一步核對、修正，因此需要一定整理時間。目前正加緊作業，期盼能在1月中旬完成建置並對外開放。

劉玉菁表示，醫美專區將設於醫事人員相關專區中，與性平事件專區為平行架構，不會合併設置。至於是否放置於衛福部官網首頁，讓民眾能更快速查詢，仍在評估中，將視資訊呈現的友善度與使用便利性，選擇最適合民眾的入口方式。

劉玉菁說，設立醫美專區的目的，在於提升資訊透明度，讓民眾在接受醫美療程前，能清楚查詢醫師資格與執業情形，降低醫療風險，並建立更安全、有序的醫美環境。

新制醫科、急診科最後仍被排除在大外科外，大外科專科醫師資格仍僅限外科、神經外科、整形外科、骨科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科及皮膚科等9個部定專科。

而2019年以前畢業已完成PGY訓練的醫師，須補足規定的32例案例與32訓練時數；而非九大專科、但過去已長期從事醫美手術的醫師，也同樣須依規定補30案例與32小時訓練時數，才能持續執行美容醫學手術。