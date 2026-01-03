快訊

山頭染雪不是雪 南投九份二山寒梅怒放美如冬季仙境

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
九份二山梅花盛開，寒梅在霧氣中若隱若現，空靈而靜謐。圖／九尖茶廠提供
冷氣團接力南下，南投縣國姓鄉九份二山近日迎來梅花盛放。山巒在低溫與水氣交織下染上一片雪白，梅林層層綻放，宛如空靈仙境。當地梅農指出，花況已開逾8成，進入最佳觀賞期，花期可望延續至元月中旬，大家可把握機會欣賞限定冬季美景。

九份二山海拔約700至1000公尺，是國姓重要的青梅產區。近年農民加強園區管理，梅樹生長狀況穩定，不僅青梅產量佳，入冬後梅花景致也年年成為亮點。其中，龍南路的九尖茶廠、長石巷7號梅莊、羅家梅園等地，梅林依坡而生，白花隨風搖曳，成為遊客口中的賞梅秘境。

近日大陸冷氣團一波波襲台，山區低溫搭配充足水氣，催化梅花快速綻放。走進九尖茶廠一帶，整座山頭彷彿覆上一層白霜，梅花在霧氣中若隱若現，空靈而靜謐，讓人不禁放慢腳步，感受冬日山林的清冷之美。

張姓梅農表示，目前九尖茶廠周邊梅花花開已超過8成，只要後續維持低溫，且不遭遇較大雨勢打落花瓣，元月中旬前都是最佳觀賞時段。待賞梅季接近尾聲，櫻花將接續綻放，讓九份二山一路美到新春。

九份二山山區道路蜿蜒，前往九尖茶廠可由龍南路上山，前往7號梅莊則循長石巷而行，皆建議原路折返。地方也提醒，假日車潮較多，民眾不妨選擇平日前往，放慢步調，在寒冬中細細品味雪白梅景，捕捉屬於冬季的靜美時刻。

國姓鄉九份二山梅花隨著冷氣團報到大爆發，將山頭染成雪白。圖／九尖茶廠提供
國姓鄉九份二山梅花大爆發，梅林層層綻放，美不勝收。圖／九尖茶廠提供
國姓鄉九份二山梅花大爆發，梅林層層綻放，美不勝收。圖／九尖茶廠提供
國姓鄉九份二山梅花大爆發，梅林層層綻放，美不勝收。圖／九尖茶廠提供
