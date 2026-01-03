快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

聽新聞
0:00 / 0:00

去年11郵局整併、今年1月再裁撤1郵局 中華郵政曝苦衷

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
業務量下滑、服務重疊，去年11郵局整併、今年1月再裁撤1間郵局。郵局示意圖，非新聞所指郵局。圖／聯合報系資料照片
業務量下滑、服務重疊，去年11郵局整併、今年1月再裁撤1間郵局。郵局示意圖，非新聞所指郵局。圖／聯合報系資料照片

中華郵政公司今表示，考量營業空間與環境，以及服務範圍重疊、業務量下滑等因素，去年共整併11局，新設置1局。今年1月規畫再針對1處郵局裁撤調整。

中華郵政表示，整併考量因素包括營業空間與環境受限，部分郵局為租賃局屋，空間狹小、動線老舊，用郵環境不佳。此外，服務範圍重疊，若與鄰近郵局距離較近、服務區域重複，導致資源利用效率不高，業務拓展也較受限制。

另外，近年部分據點郵件量與臨櫃業務持續減少，整體營運績效不如預期。還有局屋條件不佳影響安全與作業，部分郵局局屋格局不利進出，停車不易，影響民眾用郵及郵件收攬作業，並存在交通與安全疑慮。

去年整併與裁撤的郵局包括台中霧峰區民生路郵局11月17日裁撤，整併至霧峰郵局；台南興華街郵局11月17日裁撤，併入台南成功路郵局；台南歸仁南保郵局12月15日裁撤併入歸仁郵局；台南關廟文衡路郵局12月22日併入關廟郵局。彰化市民族路曉陽郵局12月22日也已裁撤。苗栗南苗郵局則計畫在今年1月19日裁撤，業務移至苗栗中苗郵局。

中華郵政說，今年1月已規畫進行1處郵局整併調整，其餘據點仍在整體規畫與評估階段，將持續兼顧地方實際需求、服務便利性及整體營運效益，審慎評估。

郵局 中華郵政

延伸閱讀

影／彰化員林郵局孕婦急產 人牆助消防員大廳接生溫馨畫面曝光

孕婦員林郵局辦事突羊水破裂 現場民眾築起「人牆」守護男嬰誕生

風華再現！台南百年安平郵局喬遷 「劍獅郵筒」亮眼曝光

黃男駕賓士縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

相關新聞

去年11郵局整併、今年1月再裁撤1郵局 中華郵政曝苦衷

中華郵政公司今表示，考量營業空間與環境，以及服務範圍重疊、業務量下滑等因素，去年共整併11局，新設置1局。今年1月規畫再...

手機就能刷進站 北捷提醒「2個不一樣」要注意

台北捷運更新進出站閘門，從今天起開放QR乘車碼搭車，北捷觀察今早使用狀況，提醒乘車碼與付款碼不同需要留意，並注意裡面的金...

中南部今晨急凍原因曝 下周強烈冷氣團恐更猛不排除升級寒流

今晨中南部相當寒冷，甚至更勝北部，中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.2度低溫，其次是嘉義縣竹崎鄉7...

強烈冷氣團籠罩 宜蘭太平山零下低溫樹枝結滿霧淞成銀白美景

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，宜蘭太平山清晨氣溫降到零下2度，雖然水氣不夠，不過樹枝結滿霧淞，再度形成美麗的銀白...

南部清晨酷寒！ 雲林古坑7.3度、嘉義竹崎7.4度 19縣市低溫特報

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今天上午至晚間局部地區有持續1...

別人看診20分鐘自己卻秒好？ICU醫師揭「尊榮待遇」必備3條件

一名網友分享，自己每次去看醫生，常常都是30秒就結束，反觀有些患者卻常常待在診間10-20分鐘，讓他相當好奇背後原因。貼文一出後，ICU醫師陳志金也曝3大特徵，才能享有看診的「尊榮待遇」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。