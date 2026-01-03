去年11郵局整併、今年1月再裁撤1郵局 中華郵政曝苦衷

中華郵政公司今表示，考量營業空間與環境，以及服務範圍重疊、業務量下滑等因素，去年共整併11局，新設置1局。今年1月規畫再針對1處郵局裁撤調整。

中華郵政表示，整併考量因素包括營業空間與環境受限，部分郵局為租賃局屋，空間狹小、動線老舊，用郵環境不佳。此外，服務範圍重疊，若與鄰近郵局距離較近、服務區域重複，導致資源利用效率不高，業務拓展也較受限制。

另外，近年部分據點郵件量與臨櫃業務持續減少，整體營運績效不如預期。還有局屋條件不佳影響安全與作業，部分郵局局屋格局不利進出，停車不易，影響民眾用郵及郵件收攬作業，並存在交通與安全疑慮。

去年整併與裁撤的郵局包括台中霧峰區民生路郵局11月17日裁撤，整併至霧峰郵局；台南興華街郵局11月17日裁撤，併入台南成功路郵局；台南歸仁南保郵局12月15日裁撤併入歸仁郵局；台南關廟文衡路郵局12月22日併入關廟郵局。彰化市民族路曉陽郵局12月22日也已裁撤。苗栗南苗郵局則計畫在今年1月19日裁撤，業務移至苗栗中苗郵局。

中華郵政說，今年1月已規畫進行1處郵局整併調整，其餘據點仍在整體規畫與評估階段，將持續兼顧地方實際需求、服務便利性及整體營運效益，審慎評估。