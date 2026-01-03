低溫強襲！台北市昨凌晨至今晨OHCA送醫7人 僅1人救活

低溫來襲，這次全台都有感，台北市消防局從昨天至今，獲報內科心肺功能停止（OHCA）者共計有7人，救活1人，提醒民眾應注意家中長者的保暖措施。

北市災防辦昨1日起發布低溫提醒，並指2日晚間至今日清晨，低溫下探11℃，文山、南港等近山區平地受輻射冷卻效應影響較顯著，可能出現9至10℃低溫，心血管疾病患者及敏感族群需準備保暖用具，外出前應注意添衣保暖，晨運族也宜先在家裡做好暖身再出門。

北市消防局統計，從1月2日0時至今天上午10時，OHCA送醫7人，救活1人。消防局強調，雖無法判定是否為天候因素，但適逢強烈大陸冷氣團，氣溫驟降，提醒民眾應注意家中長者的保暖措施，並且注意用火用電安全，使用瓦斯也要注意通風，避免一氧化碳中毒。