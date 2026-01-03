快訊

別人看診20分鐘自己卻秒好？ICU醫師揭「尊榮待遇」必備3條件

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己每次去看醫生，常常都是30秒就結束，反觀有些患者卻常常待在診間10-20分鐘，讓他相當好奇背後原因。示意圖/Ingimage
一名網友分享，自己每次去看醫生，常常都是30秒就結束，反觀有些患者卻常常待在診間10-20分鐘，讓他相當好奇背後原因。示意圖/Ingimage

一名網友分享，自己每次去看醫生，常常都是30秒就結束，反觀有些患者卻常常待在診間10-20分鐘，讓他相當好奇背後原因。貼文一出後，ICU醫師陳志金也曝3大特徵，才能享有看診的「尊榮待遇」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己真的非常好奇，為什麼每次看醫生，差不多30秒內就會解決，但其他病患都可以在診間待10-20分鐘，讓她直呼「到底是為什麼？」。

貼文一出後，不少網友都表示「你不會希望醫師皺著眉頭跟你懇談10-20分鐘的，相信我」、「老人瞎聊，年輕人都是這個吃藥、那個復健、下去照光，掰掰就離開了」、「看很快代表你是正常人，能正常溝通的人」、「勸你不要羨慕看得比你久的人，他明天還在不在都是個問題」、「很多老人不是去看病的，是去找醫生聊天的」、「下次去小醫院就好，老人家很愛去大醫院排隊」。

此外，ICU醫師陳志金也回應「1回診追蹤、2病情單純、3能清楚掌握自己的病情、表達力好、理解力強的病人，1+2+3才能享有30秒看診的尊榮待遇」。

