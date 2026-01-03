快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
記者觀察，已有少數民眾使用QR乘車碼，並提前開啟手機螢幕。記者邱書昱／攝影
記者觀察，已有少數民眾使用QR乘車碼，並提前開啟手機螢幕。記者邱書昱／攝影

台北捷運更新進出站閘門，從今天起開放QR乘車碼搭車，北捷觀察今早使用狀況，提醒乘車碼與付款碼不同需要留意，並注意裡面的金額是否足夠，同時預告7月時，Apple手機能黑頻進站。

記者今早到台北車站，發現已有少數幾名民眾使用手機QR乘車碼進站，進站速度和刷悠遊卡等一樣。站務處副處長黃皇憲表示，今天上午截至9點半，搭乘北捷的14.5萬人次中，有547人使用乘車碼，依照同業的軌道業者以信用卡等不同支付工具來看，目前使用量還符合預期。

黃皇憲說，目前信用卡得標廠商只有台新銀行，所以只要持有台新銀行信用卡綁定的Apple Pay、Google Pay、Samsung pay，在手機解鎖後，可以在閘門的信用卡區域感應通行。

黃皇憲也觀察，上午有民眾不知道乘車碼和付款碼是不同的，他提醒，若民眾要使用QR乘車碼，需要先下載使用的電子支付APP，並且更新的最新版本，裡面的付款碼則是類似儲值卡功能，需要先加值，若裡面餘額為負數則會無法通過。

他說，如果要搭乘時，則是要開啟乘車碼，同時建議提高螢幕亮度，才能夠更靈敏感應進站。

媒體問到，多數人使用的Line Pay Money尚未開通支付，黃皇憲說，與iPass Money說明，因為系統開發測試等尚未完成，暫定三月會開通捷運、公車使用，但正式日期仍待iPass Money做最後的公布。

至於Apple黑頻免解鎖進站，他說，預計7月才會使用開通。

另外，有關TPASS的1200票卡仍無法適用，黃皇憲說，由於跨到不同縣市，目前尚未開通，但是未來會討論規畫。

黃皇憲補充，台北捷運在3日起開放17家業者QR乘車碼乘車，包含TWQR平台的9家業者，以及8家電子支付業者，不僅享有常客優惠，每個月還能參與抽獎，每家支付業者提供10個捷運1日票中獎名額。

北捷閘門完成更新後，今起開通啟用信用卡功能。記者邱書昱／攝影
北捷閘門完成更新後，今起開通啟用信用卡功能。記者邱書昱／攝影

台北捷運 信用卡 QR Code

相關新聞

去年11郵局整併、今年1月再裁撤1郵局 中華郵政曝苦衷

中華郵政公司今表示，考量營業空間與環境，以及服務範圍重疊、業務量下滑等因素，去年共整併11局，新設置1局。今年1月規畫再...

手機就能刷進站 北捷提醒「2個不一樣」要注意

台北捷運更新進出站閘門，從今天起開放QR乘車碼搭車，北捷觀察今早使用狀況，提醒乘車碼與付款碼不同需要留意，並注意裡面的金...

中南部今晨急凍原因曝 下周強烈冷氣團恐更猛不排除升級寒流

今晨中南部相當寒冷，甚至更勝北部，中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.2度低溫，其次是嘉義縣竹崎鄉7...

強烈冷氣團籠罩 宜蘭太平山零下低溫樹枝結滿霧淞成銀白美景

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，宜蘭太平山清晨氣溫降到零下2度，雖然水氣不夠，不過樹枝結滿霧淞，再度形成美麗的銀白...

南部清晨酷寒！ 雲林古坑7.3度、嘉義竹崎7.4度 19縣市低溫特報

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今天上午至晚間局部地區有持續1...

別人看診20分鐘自己卻秒好？ICU醫師揭「尊榮待遇」必備3條件

一名網友分享，自己每次去看醫生，常常都是30秒就結束，反觀有些患者卻常常待在診間10-20分鐘，讓他相當好奇背後原因。貼文一出後，ICU醫師陳志金也曝3大特徵，才能享有看診的「尊榮待遇」。

