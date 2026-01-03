低溫恐誘發腦出血 馬偕急診：近期病例上升、4人待加護

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
近日強烈大陸冷氣團來襲，多地低溫，馬偕紀念醫院急診醫學部災難醫學科主任張國頌表示，整體急診人數並未明顯增加，但腦出血病例在低溫期間確實有上升趨勢，也提醒民眾務必穿著保暖並多喝溫開水維持體溫。記者翁唯真／攝影
近日強烈大陸冷氣團來襲，多地低溫，馬偕紀念醫院急診醫學部災難醫學科主任張國頌表示，整體急診人數並未明顯增加，但腦出血病例在低溫期間確實有上升趨勢，也提醒民眾務必穿著保暖並多喝溫開水維持體溫。記者翁唯真／攝影

近日強烈大陸冷氣團來襲，多地氣溫下探至10度左右，馬偕紀念醫院急診醫學部災難醫學科主任張國頌表示，整體急診人數並未明顯增加，但腦出血病例在低溫期間確實有上升趨勢，也提醒民眾務必穿著保暖並多喝溫開水維持體溫。

張國頌說，近期急診觀察到多起腦出血患者，目前院內已有約5名腦出血病患等待處置，其中4人已進行完手術治療需等待加護病房床位。

至於是否與低溫直接相關，他說，類似情況在前幾波寒流來襲時也曾出現，推測與氣溫驟降對血管造成影響有關，其他醫院可能也有相似現象。

所謂中風，張國頌說，可分為腦出血與腦梗塞（腦血栓），其中低溫較容易誘發的是腦出血。寒冷會導致血管收縮、血壓上升，若本身有高血壓卻未規律服藥者，在氣溫突然下降時，血管可能承受不住壓力而破裂，增加腦出血風險。

從目前個案來看，患者多為65歲以上長者，性別分布則無明顯差異，男女比例約各半，張國頌表示，由於病例數不多，性別並非明顯影響因素。

至於急診整體壅塞情形，張國頌表示，天冷反而讓非緊急患者減少外出就醫，因此急診量並未暴增，但需住院或等待病床的重症患者比例略有增加。

張國頌提醒，低溫期間民眾應特別注意保暖，避免內層穿得過少、只靠外套禦寒，應從內到外都做好保暖，讓身體維持溫暖狀態，減少血管劇烈收縮的機會，外出時要穿得足夠，尤其要讓手腳保持溫暖。也建議多喝溫熱的水，避免攝取過多冰冷飲品，非必要時減少長時間待在戶外，對於有高血壓或心血管疾病史的民眾，更應按時服藥並留意血壓變化，才能降低寒冷天氣帶來的健康風險。

低溫 保暖 馬偕醫院

相關新聞

去年11郵局整併、今年1月再裁撤1郵局 中華郵政曝苦衷

中華郵政公司今表示，考量營業空間與環境，以及服務範圍重疊、業務量下滑等因素，去年共整併11局，新設置1局。今年1月規畫再...

手機就能刷進站 北捷提醒「2個不一樣」要注意

台北捷運更新進出站閘門，從今天起開放QR乘車碼搭車，北捷觀察今早使用狀況，提醒乘車碼與付款碼不同需要留意，並注意裡面的金...

中南部今晨急凍原因曝 下周強烈冷氣團恐更猛不排除升級寒流

今晨中南部相當寒冷，甚至更勝北部，中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.2度低溫，其次是嘉義縣竹崎鄉7...

強烈冷氣團籠罩 宜蘭太平山零下低溫樹枝結滿霧淞成銀白美景

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，宜蘭太平山清晨氣溫降到零下2度，雖然水氣不夠，不過樹枝結滿霧淞，再度形成美麗的銀白...

南部清晨酷寒！ 雲林古坑7.3度、嘉義竹崎7.4度 19縣市低溫特報

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今天上午至晚間局部地區有持續1...

別人看診20分鐘自己卻秒好？ICU醫師揭「尊榮待遇」必備3條件

一名網友分享，自己每次去看醫生，常常都是30秒就結束，反觀有些患者卻常常待在診間10-20分鐘，讓他相當好奇背後原因。貼文一出後，ICU醫師陳志金也曝3大特徵，才能享有看診的「尊榮待遇」。

