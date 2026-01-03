低溫恐誘發腦出血 馬偕急診：近期病例上升、4人待加護

近日強烈大陸冷氣團來襲，多地氣溫下探至10度左右，馬偕紀念醫院急診醫學部災難醫學科主任張國頌表示，整體急診人數並未明顯增加，但腦出血病例在低溫期間確實有上升趨勢，也提醒民眾務必穿著保暖並多喝溫開水維持體溫。

張國頌說，近期急診觀察到多起腦出血患者，目前院內已有約5名腦出血病患等待處置，其中4人已進行完手術治療需等待加護病房床位。

至於是否與低溫直接相關，他說，類似情況在前幾波寒流來襲時也曾出現，推測與氣溫驟降對血管造成影響有關，其他醫院可能也有相似現象。

所謂中風，張國頌說，可分為腦出血與腦梗塞（腦血栓），其中低溫較容易誘發的是腦出血。寒冷會導致血管收縮、血壓上升，若本身有高血壓卻未規律服藥者，在氣溫突然下降時，血管可能承受不住壓力而破裂，增加腦出血風險。

從目前個案來看，患者多為65歲以上長者，性別分布則無明顯差異，男女比例約各半，張國頌表示，由於病例數不多，性別並非明顯影響因素。

至於急診整體壅塞情形，張國頌表示，天冷反而讓非緊急患者減少外出就醫，因此急診量並未暴增，但需住院或等待病床的重症患者比例略有增加。

張國頌提醒，低溫期間民眾應特別注意保暖，避免內層穿得過少、只靠外套禦寒，應從內到外都做好保暖，讓身體維持溫暖狀態，減少血管劇烈收縮的機會，外出時要穿得足夠，尤其要讓手腳保持溫暖。也建議多喝溫熱的水，避免攝取過多冰冷飲品，非必要時減少長時間待在戶外，對於有高血壓或心血管疾病史的民眾，更應按時服藥並留意血壓變化，才能降低寒冷天氣帶來的健康風險。