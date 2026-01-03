聽新聞
太平山現霧淞美景 鄭明典科普如何分辨：冰晶在迎風面 背面幾乎無冰
強烈大陸冷氣團發威，宜蘭太平山國家森林遊樂區今天凌晨出現零下2.0度低溫，太平山莊枝頭結滿冰晶。是霜還是霧淞？前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，此為霧淞，而霧淞是過冷水遇到可凝結的物體表面，過冷水瞬間結冰而累積的現象。所以冰晶成長的方向是在迎風面，有過冷水飄過來的方向，而背面幾乎無冰。
中央氣象署表示，霧淞為固態水之一，雖看起來與霜的形狀相同，但形成過程不同。兩者的差別在於霜為水氣遇到冷表面凝華而成，霧淞則是過冷水滴碰到可作為凝固的表面而結冰，因此只要達到此一形成要件後，霧淞便可在任何時間結晶出現。
