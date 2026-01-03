快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

太平山現霧淞美景 鄭明典科普如何分辨：冰晶在迎風面 背面幾乎無冰

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
宜蘭太平山國家森林遊樂區今晨低溫，太平山莊枝頭結滿霧淞，形成純白美景。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供
宜蘭太平山國家森林遊樂區今晨低溫，太平山莊枝頭結滿霧淞，形成純白美景。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供

強烈大陸冷氣團發威，宜蘭太平山國家森林遊樂區今天凌晨出現零下2.0度低溫，太平山莊枝頭結滿冰晶。是霜還是霧淞？前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，此為霧淞，而霧淞是過冷水遇到可凝結的物體表面，過冷水瞬間結冰而累積的現象。所以冰晶成長的方向是在迎風面，有過冷水飄過來的方向，而背面幾乎無冰。

中央氣象署表示，霧淞為固態水之一，雖看起來與霜的形狀相同，但形成過程不同。兩者的差別在於霜為水氣遇到冷表面凝華而成，霧淞則是過冷水滴碰到可作為凝固的表面而結冰，因此只要達到此一形成要件後，霧淞便可在任何時間結晶出現。

宜蘭太平山國家森林遊樂區今晨低溫，太平山莊枝頭結滿霧淞，形成純白美景。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供
宜蘭太平山國家森林遊樂區今晨低溫，太平山莊枝頭結滿霧淞，形成純白美景。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供

