服務重疊、業務量下滑 2025年11郵局整併

去年整併11間郵局、新設1處的中華郵政今天說，與營業空間受限、服務重疊、業務量與績效下滑和局屋條件不佳影響安全與作業有關，今年1月已規劃1處整併調整，其餘仍在評估。

據中華郵政股份有限公司統計，2025年包括歷史悠久台南市興華街郵局併入成功路郵局，還有台南歸仁區南保郵局、關廟區文衡路郵局等整併。

中華郵政透過文字說明，整併考量為營業空間與環境受限，部分郵局為租賃局屋，空間狹小、動線老舊，用郵環境不佳；服務範圍重疊，與鄰近郵局距離較近、服務區域重複，資源利用效率不高，業務拓展較受限。

其他考量包括業務量與績效下滑，近年部分據點郵件量與臨櫃業務持續減少，整體營運績效不如預期；局屋條件不佳影響安全與作業，部分郵局局屋格局不利進出，停車不易，影響民眾用郵及郵件收攬作業，存在交通與安全疑慮。

中華郵政表示，整併重點在提升資源效率與服務品質，整體成效持續評估。

此外，中華郵政說，今年1月已規劃1處郵局整併調整，其餘據點仍在整體規劃與評估階段，將持續兼顧地方實際需求、服務便利性及整體營運效益，審慎評估。