中南部今晨急凍原因曝 下周強烈冷氣團恐更猛不排除升級寒流

今晨中南部相當寒冷，甚至更勝北部，中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.2度低溫，其次是嘉義縣竹崎鄉7.4度，南投縣名間鄉、高雄市田寮區、嘉義市東區也只有8.0度。中央氣象署氣象預報中心預報員林定宜表示，中南部地區今天有些地區只有7、8度，過往案例也是有，但並不是很多見。

林定宜表示，這波強烈大陸冷氣團強度滿強的，而且它衝下來的位置比較南邊一些，還有配合清晨輻射冷卻效應的加成，所以有些排行榜的低溫都在中南部地區，並不是很多見。

今天強烈大陸冷氣團持續影響，轉為乾冷天氣。林定宜表示，下周一至下周五有另外一波強烈大陸冷氣團逐漸南下及影響，南下過程中迎風面會有些水氣；下周三起至下周五轉乾冷天氣，中南部受到輻射冷卻效應影響，日夜溫差比較大。

他說，黃海南部一直到東海附近，在台灣附近形成胞狀雲系，冷空氣經過比較暖的海面，會形成比較淺的對流雲系，且雲街的方向顯示低層的冷空氣南下的方向，今天受到強烈大陸冷氣團影響、源源不絕的冷空氣，所以台灣附近的氣溫偏低，靠近基隆北海岸、東半部地區的雲量比較多，西半部地區因為北方來的乾冷空氣關係，相當晴朗。

台灣上空沒有明顯回波，今天台灣附近天氣相當不錯。林定宜表示，高壓逐漸東移出海，台灣附近吹東北風，明天逐漸轉成偏東風，溫度會逐漸回暖，強烈大陸冷氣團減弱。

下周一另外一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，林定宜表示，高壓中心位在華東到華中，前緣在下周一晚上抵達台灣，下周二持續影響，所以下周一、下周二是下一波強烈大陸冷氣團南下過程。下周三至下周五都是受到東北風的影響，強冷空氣一波波。

今天的天氣，林定宜表示，水氣比昨天明顯少許多，除了基隆北海岸、東半部、恆春半島零星短暫雨，幾乎都是晴到多雲天氣。中南部日夜溫差比較大，已經可以達到10度以上。

降雨趨勢，林定宜說，明天水氣仍偏少，偏乾的天氣，轉偏東風的風向，所以東半部地區和恆春半島有零星短暫雨，西半部晴到多雲天氣。下周一、下周二北部和東半部地區局部零星短暫雨，特別是下周一竹苗附近也有零星短暫雨，中南部地區維持多雲到晴天氣。

林定宜表示，下周三至下周五由於強烈大陸冷氣團影響，帶來乾冷空氣，台灣附近水氣偏少，只有迎風面零星短暫雨。

溫度趨勢，林定宜表示，今天強烈大陸冷氣團持續影響，日夜溫差變大。溫差明天持續增加，西半部地區溫差都會比較大，尤其中南部地區因為清晨有輻射冷卻效應，溫差更大，白天之後溫度就會迅速回升。

林定宜表示，下周一、下周二另外一波強烈大陸冷氣團南下，溫度也會逐漸下降，北部、東北部下降幅度比較明顯一些。中南部地區下周三至下周五另外一波強烈大陸冷氣團的影響，溫度也會下降，日夜溫差大。

由於受到東北風影響，台灣附近海面比較大，林定宜表示，特別是嘉義以北到桃園的沿海空曠地區，以及台東到恆春半島、澎湖、馬祖，會有平均風力6級、陣風8級以上發生機率，海邊活動注意安全。

下一波強烈大陸冷氣團是否比這波強，或是升級寒流？林定宜表示，目前預報等級仍是強烈大陸冷氣團為主，不過下一波有輻射冷卻效應，尤其下周三至下周五清晨的輻射冷卻效應比較強，台北氣象站也不能完全排除低於10.4度，未來模式仍有微調空間，目前來看和這波為伯仲之間的強度。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 今天低溫。圖／中央氣象署提供 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供