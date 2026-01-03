冷氣團籠罩 宜蘭太平山零下低溫樹枝結滿霧淞成銀白美景

快訊

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭太平山國家森林遊樂區今晨低溫，太平山莊枝頭結滿霧淞，形成純白美景。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供
宜蘭太平山國家森林遊樂區今晨低溫，太平山莊枝頭結滿霧淞，形成純白美景。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，宜蘭太平山清晨氣溫降到零下2度，雖然水氣不夠，不過樹枝結滿霧淞，再度形成美麗的銀白世界，吸引上千民眾上山，直呼實在太美了。

中央氣象署發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣列入橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

太平山國家森林遊樂區今天氣溫急凍，海拔約2000公尺的太平山莊，清晨5時氣溫降到零下1度，最低到零下2度，體感溫度是零下4度。工作人員巡護道路，一直到見晴步道入口，沒有發現路面結冰，但枝頭結滿霧淞。

園區統計，今天上午超過千名遊客入園，雖然水氣不夠沒能看到降雪，但枝頭晶瑩的霧淞，仍是一片美麗的銀白世界，不少遊客開心拿起手機拍照，園方則提醒，山區低溫，民眾若要上山務必做好保暖。

