聽新聞
0:00 / 0:00
「天無三日晴」怎形成？鄭明典1張圖說明成因
「天無三日晴，地無三里平」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖說明，他表示，圖中箭頭處的雲，就是造成「天無三日晴」的原因。
鄭明典表示，當大陸冷高壓出海時，高壓東側帶來東北季風，高壓西側部分逆時針環流則帶來偏南風往雲貴高原方向吹，因為地形舉升的關係，這邊就很容易產生大片的低雲或霧。
他進一步說明，在比較嚴寒的冬季，大陸冷高壓很強勢時，高壓下沉區廣大，這邊的雲反而不容易形成。所以春季大陸冷高壓開始減弱，才是這片雲最容易出現的季節。
今年整個北半球偏暖，鄭明典表示，冷高壓相對偏弱而且移動性明顯，高壓稍往東移，這一大片雲就出現，在衛星雲圖中非常明顯。
