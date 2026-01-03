上午9時32分台東鹿野規模3.8淺層地震 最大震度3級

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午9時32分，在台東縣政府北北西方18.5公里，位於台東縣鹿野鄉，發生芮氏規模3.8地震，地震深度8.2公里。

各地震度級：台東縣最大震度3級、花蓮縣地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級。

地震 台東 規模

