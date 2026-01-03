乾冷空氣影響今晚到明晨更冷探7度低溫 下周一再1波強烈冷氣團還下雨

強烈大陸冷氣團影響，整體天氣轉為乾冷型態。「輻射冷卻作用已經開始逐漸發揮」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清晨本島平地最低溫出現在雲林古坑的7.2度，其次是嘉義竹崎7.4度、南投名間8.0度，中北部、東北部空曠地區低溫普遍8至10度左右，南部有不少空曠地區也降到10度左右低溫。

至於指標性的台北站，昨天傍晚最低降到11.6度，成功達到強烈大陸冷氣團的標準。吳聖宇說，之後因為空氣持續偏乾，加上盆地底層風力仍較強，在空氣的混合作用影響下，沒有明顯的輻射冷卻作用出現，濕度始終偏低維持在60至70%，溫度也不降反升，今天清晨的低點為12.3度，到上午8時左右則是已經回升到13度以上。

今天乾冷空氣籠罩影響，吳聖宇表示，除了迎風面北海岸、東北角、東半部到恆春半島雲量仍較多，偶有短暫小雨或飄雨機會外，西半部大致為多雲或有陽光的天氣，而且天氣有愈來愈好的趨勢。白天陽光出來，加上冷氣團有慢慢變性趨勢，各地白天高溫比昨天回升，苗栗以北到宜蘭白天高溫15至18度，中部及花東地區高溫18至21度，南部高溫21至23度。

今晚到明天清晨，注意輻射冷卻低溫發生的機會。吳聖宇表示，雖然冷空氣減弱，但是輻射冷卻條件似乎比今天清晨更好，尤其是風力部分明顯減小，中北部、東北部都市地區低溫10至13度，空曠地區低溫7至9度或更低，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫有機會降到10至12度或更低。

吳聖宇表示，明天白天空氣仍然偏乾，東半部大致為多雲或有陽光的天氣，西半部更加晴朗，大致晴到多雲，整體天氣會比今天更加穩定。晚間以後隨著中高層風向轉變，下一個短波槽逐漸靠近，中部以北、東北部地區的雲量有增多的趨勢，但仍維持穩定，降雨機會仍低。

明天清晨要留意輻射冷卻低溫，明天白天則是冷氣團減弱後，溫度較為明顯回升的情況。他說，尤其是北部、東北部一帶，預期明天白天在苗栗以北到宜蘭白天高溫回升到20至22度，幅度最明顯，中部及花東地區高溫21至23度，南部23至25度。

明天夜晚到下周一清晨仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，吳聖宇表示，中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫10至12度，輻射冷卻發生的區域仍可能有10度以下低溫，南部及花東都市地區低溫14至17度，空曠地區低溫12至14度，輻射冷卻發生的區域仍可能有10至12度低溫，各地日夜溫差較為明顯，要多加注意。

下周一是24節氣的「小寒」，吳聖宇表示，下周一到下周二白天，水氣增多，東北季風增強，迎風面北部、東北部、東部轉為多雲到陰有短暫陣雨天氣。中南部雲量增多，但是不太會下雨，山區可能有零星局部降雨的機會。高海拔山區因為有些濕度較高的區域掠過，出現局部冰霰或雪的機會也有所提高；不是很豐沛的水氣，即使有應該也很少量而局部。

吳聖宇表示，下周二晚間以後中高層乾空氣又南下到台灣附近，各地天氣好轉，迎風面轉為多雲天氣，其他地方為多雲到晴。溫度方面，下周一晚間起又將是一次強烈大陸冷氣團開始南侵的過程，白天在北部、東北部高溫就會略降，晚間起溫度就會逐漸下降。

冷空氣開始影響，吳聖宇表示，溫度降下去之後，到下周二白天就很難再有大幅度的回升，尤其是在中部以北到東北部地區，中部往南的日夜溫差變化仍然很大。

下周三到下周末空氣偏乾，吳聖宇表示，迎風面有時雲量較多，不過沒有很明顯的降雨預測，其他地方則是持續維持晴到多雲的天氣型態。在水氣偏少乾燥的情況下，雖然溫度很低，但是山區並不太容易出現冰霰或雪，不過路面結冰的機會非常高。

溫度方面持續低溫，但是吳聖宇表示，因為天氣型態偏乾冷，白天大部分地區有陽光，高溫還是比較能上去，南北之間差異還是比較大一點。夜晚到清晨注意低溫以及輻射冷卻造成局部特別低的溫度發生機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。