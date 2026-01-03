聽新聞
台灣凍番薯 89測站10度以下嚴寒低溫 高雄也只有8.7度
強烈大陸冷氣團發威，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，全台89個測站10度以下低溫，今天清晨最低溫在馬祖東引6.5度，本島最低溫在雲林古坑7.2度。另一個最特別的是氣象署高雄測站，位於楠梓區只有8.7度。
中央氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，明天強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差大；各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
