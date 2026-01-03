快訊

竹縣長藍營初選徐欣瑩vs.陳見賢 派系憂再現鍾東錦模式

中職／璀璨1季、1個國際賽 吳哲源引退：能驕傲說自己曾是職棒球員

雙北公車捷運「手機掃碼」今上路！教你快速上手

聽新聞
0:00 / 0:00

冷氣團來襲南橫結冰！埡口到向陽清晨暫時封路

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
強烈冷氣團發威，南橫公路東段台20線臨105線約37公里至40公里處、埡口至向陽路段，今天清晨因低溫導致路面結冰。圖／關山工務段提供
強烈冷氣團發威，南橫公路東段台20線臨105線約37公里至40公里處、埡口至向陽路段，今天清晨因低溫導致路面結冰。圖／關山工務段提供

冷氣團發威，高山路段一早就出現「白白亮亮」的結冰路面。南橫公路東段台20線臨105線約37公里至40公里處、埡口至向陽路段，今天清晨因低溫導致路面結冰，行車風險大增，南分局關山工務段為確保用路人安全，上午7時起實施預警性封閉，暫時禁止通行。

關山工務段指出，目前已在現場完成交通管制設施，東端僅開放台20線初來至利稻路段，西端則開放梅山口至埡口，埡口管制點由保全人員駐守，禁止車輛進入結冰路段。後續將視天候回暖與道路巡查結果，再評估是否開放通行。

相關單位也提醒，近期山區氣溫偏低，若遇降雨或濃霧，容易影響行車視距，加上高海拔路段結冰風險高，呼籲民眾上山前務必先查詢道路與天氣狀況，非必要行程盡量避免上山，以免發生危險。

最新道路通阻情形，可透過公路局「幸福公路APP」、公路防救災資訊系統或智慧化省道即時資訊服務網查詢，駕駛朋友也請配合現場管制，共同守護行車安全。

強烈冷氣團發威，南橫公路東段台20線臨105線約37公里至40公里處、埡口至向陽路段，今天清晨因低溫導致路面結冰。圖／關山工務段提供
強烈冷氣團發威，南橫公路東段台20線臨105線約37公里至40公里處、埡口至向陽路段，今天清晨因低溫導致路面結冰。圖／關山工務段提供

冷氣團 南橫

延伸閱讀

全台凍番薯！明中部以北低溫探10度 小寒再迎一波冷氣團南下

冷氣團、寒流怎麼分級？哪個比較冷？ 氣象署1張圖看懂

冷氣團報到就降價！ 2026首波「壽司雙拼」最低只要40元起 「看氣溫再打折」還有炸蝦免費送

冷到1月中！冷氣團等級起跳 天氣風險：下周不排除寒流報到

相關新聞

輻射冷卻發威 中南部比北部還冷 鄭明典：高雄台南上榜應該是第一次

強烈大陸冷氣團影響，根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉，只有7.2度低溫，其次是嘉義縣竹崎鄉7...

冷氣團來襲南橫結冰！埡口到向陽清晨暫時封路

冷氣團發威，高山路段一早就出現「白白亮亮」的結冰路面。南橫公路東段台20線臨105線約37公里至40公里處、埡口至向陽路...

乾冷空氣影響今晚到明晨更冷探7度低溫 下周一再1波強烈冷氣團還下雨

強烈大陸冷氣團影響，整體天氣轉為乾冷型態。「輻射冷卻作用已經開始逐漸發揮」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天...

南部清晨酷寒！ 雲林古坑7.3度、嘉義竹崎7.4度 19縣市低溫特報

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今天上午至晚間局部地區有持續1...

超細懸浮微粒PM0.1多可怕？蘇一峰：口罩難防 吸多空汙易腦中風失智

國際關注超細懸浮微粒（PM0.1）健康風險，環境部今年起啟動PM0.1的監測布局。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在...

台灣凍番薯 89測站10度以下嚴寒低溫 高雄也只有8.7度

強烈大陸冷氣團發威，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，全台89個測站10度以下低溫，今天清晨最低溫在馬祖東引6.5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。