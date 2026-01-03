冷氣團來襲南橫結冰！埡口到向陽清晨暫時封路

冷氣團發威，高山路段一早就出現「白白亮亮」的結冰路面。南橫公路東段台20線臨105線約37公里至40公里處、埡口至向陽路段，今天清晨因低溫導致路面結冰，行車風險大增，南分局關山工務段為確保用路人安全，上午7時起實施預警性封閉，暫時禁止通行。

關山工務段指出，目前已在現場完成交通管制設施，東端僅開放台20線初來至利稻路段，西端則開放梅山口至埡口，埡口管制點由保全人員駐守，禁止車輛進入結冰路段。後續將視天候回暖與道路巡查結果，再評估是否開放通行。

相關單位也提醒，近期山區氣溫偏低，若遇降雨或濃霧，容易影響行車視距，加上高海拔路段結冰風險高，呼籲民眾上山前務必先查詢道路與天氣狀況，非必要行程盡量避免上山，以免發生危險。

最新道路通阻情形，可透過公路局「幸福公路APP」、公路防救災資訊系統或智慧化省道即時資訊服務網查詢，駕駛朋友也請配合現場管制，共同守護行車安全。 強烈冷氣團發威，南橫公路東段台20線臨105線約37公里至40公里處、埡口至向陽路段，今天清晨因低溫導致路面結冰。圖／關山工務段提供