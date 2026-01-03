超細懸浮微粒PM0.1多可怕？蘇一峰：口罩難防 吸多空汙易腦中風失智
國際關注超細懸浮微粒（PM0.1）健康風險，環境部今年起啟動PM0.1的監測布局。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，PM0.1是新興空氣汙染物，遠比PM2.5更小千倍、口罩難防，增心肺癌症等疾病風險。
蘇一峰表示，吸多空氣汙染，容易腦部中風失智，得到癌症，肺部氣喘肺阻塞還有肺癌，心血管則是心肌梗塞，高血壓糖尿病都有關連。台灣肺癌是5冠癌王，還需要繼續努力。
