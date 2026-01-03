快訊

新年首波手機特價優惠！三星摺疊機狠砍1萬7 蘋果iPhone 17 Pro爽折3千

網路影片教你把錢討回來？ 她喊別上當：2次詐騙 鎖定受害人2特質下手

輻射冷卻發威 中南部比北部還冷 鄭明典：高雄台南上榜應該是第一次

超細懸浮微粒PM0.1多可怕？蘇一峰：口罩難防 吸多空汙易腦中風失智

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
PM0.1是新興空氣汙染物，遠比PM2.5更小千倍、口罩難防，增心肺癌症等疾病風險。示意圖。本報資料照片
PM0.1是新興空氣汙染物，遠比PM2.5更小千倍、口罩難防，增心肺癌症等疾病風險。示意圖。本報資料照片

國際關注超細懸浮微粒（PM0.1）健康風險，環境部今年起啟動PM0.1的監測布局。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，PM0.1是新興空氣汙染物，遠比PM2.5更小千倍、口罩難防，增心肺癌症等疾病風險。

蘇一峰表示，吸多空氣汙染，容易腦部中風失智，得到癌症，肺部氣喘肺阻塞還有肺癌，心血管則是心肌梗塞，高血壓糖尿病都有關連。台灣肺癌是5冠癌王，還需要繼續努力。

PM0.1 肺癌 空氣汙染 失智 腦中風 蘇一峰

延伸閱讀

橘世代／【孤獨黑洞】孤獨會偷走語言能力 加速失智

天冷別急著起床！醫籲「慢動作」護心血管 頭暈胸悶要當心

「要出人命了！」胸腔醫指氣喘急救藥退出台灣 原廠澄清：全球停產

吸入煙霧彈未必立刻發病 醫示警「肺水腫」最晚72小時出現

相關新聞

輻射冷卻發威 中南部比北部還冷 鄭明典：高雄台南上榜應該是第一次

強烈大陸冷氣團影響，根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉，只有7.2度低溫，其次是嘉義縣竹崎鄉7...

南部清晨酷寒！ 雲林古坑7.3度、嘉義竹崎7.4度 19縣市低溫特報

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今天上午至晚間局部地區有持續1...

超細懸浮微粒PM0.1多可怕？蘇一峰：口罩難防 吸多空汙易腦中風失智

國際關注超細懸浮微粒（PM0.1）健康風險，環境部今年起啟動PM0.1的監測布局。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在...

無糖沒化學添加 王郅丰烏龍茶發酵研究讓台灣茶躍上國際期刊

隨著功能性食品與發酵科學快速發展，如何在不添加精製糖與化學成分的情況下，提升天然原料生物利用率，成為全球科研焦點。長期投...

跨年還沒有安排？網友熱議TOP6跨年縣市暢玩整夜

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「全台跨年縣市」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大跨年縣市有哪些。

痘痘為何找上你？了解七大「致痘原因」還你穩定膚況

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「致痘原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的七大致痘原因有哪些。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。