寒流吃鍋防氣爆 嘉市消防局火調官揭「卡式爐3大致命雷區」
寒流來襲，不少民眾選擇在家煮火鍋、羊肉、薑母鴨取暖，卡式爐成了餐桌上的必備工具。不過，嘉義市政府消防局提醒，操作不當的小小卡式爐，恐怕一瞬間就會從「暖心神器」變成「危險炸彈」。火災調查官指出，日前北部發生疑似卡式爐氣爆事故，玻璃震碎、青年受傷，類似案例冬季特別常見。從實務調查經驗來看，現場最常出現三大致命錯誤。
首先是「鍋具過大」。不少租屋族隨手拿大鍋上爐，卻忽略鍋底若覆蓋到瓦斯罐槽蓋，熱氣反射會導致瓦斯罐過熱、壓力暴增，極可能引發爆炸。第二是「兩台卡式爐並排使用」，聚餐人多時為求快速加熱，反而讓熱氣互相蓄積，中間的瓦斯罐最先撐不住。第三則是在不平穩的摺疊桌或地毯上煮食，爐具翻倒後液態瓦斯外洩，往往造成瞬間擴大燃燒。
消防局提供選購與使用重點，提醒民眾購買卡式爐務必認明「CNS國家檢驗標章」，並優先選擇磁吸式設計，避免瓦斯罐未對準造成微漏。用餐結束後，瓦斯罐一定要取出，與爐具分開收納，切勿插著就睡。此外，冬季室內空間多半較為密閉，使用卡式爐時務必保持開窗通風，避免一氧化碳中毒或瓦斯蓄積。消防局呼籲，跨年團聚要暖也要安全，留意這些保命細節，才能平安迎接新的一年。
