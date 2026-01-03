快訊

輻射冷卻發威 中南部比北部還冷 鄭明典：高雄台南上榜應該是第一次

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
溫度分布。圖／取自中央氣象署網站
溫度分布。圖／取自中央氣象署網站

強烈大陸冷氣團影響，根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉，只有7.2度低溫，其次是嘉義縣竹崎鄉7.4度，南投縣名間鄉、高雄市田寮區也只有8.0度。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，特別是輻射冷卻低溫，高雄、台南上榜，這應該是第一次。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，中南部輻射冷卻發威，中南部低溫普遍在9至12度之間，比北部還冷。

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今天上午至晚間局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

