南部清晨酷寒！ 雲林古坑7.3度、嘉義竹崎7.4度 19縣市低溫特報

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。記者許正宏／攝影
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。記者許正宏／攝影

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今天上午至晚間局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，包括新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣，黃色燈號：基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣。

今天受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；中央氣象署預測清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10度、11度左右，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，其中高雄以北、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地將有局部10度以下低溫發生的機率，應特別注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒，高山應留意路面結冰溼滑的狀況。

根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.3度，其次低溫是嘉義縣竹崎鄉7.4度，高雄市田寮區、嘉義市東區也只有8.0度。

天氣方面，由於北方乾空氣影響，今天各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。澎湖晴時多雲，14至18度，金門晴時多雲，9至14度，馬祖陰時多雲，8至11度。

明天強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一是24節氣的「小寒」，氣象署說，下周一至下周二另一強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫逐漸下降。下周一清晨嘉義以南地區有局部霧影響能見度。

下周三至下周五強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，下周四至下周五中南部日夜溫差大。

下周一、下周二桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周三至下周五各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周六至12日冷空氣持續影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；各地天氣多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨。後期冷空氣影響時間及程度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

