強烈冷氣團正在籠罩 恐探8度嚴寒低溫 最寒冷時刻曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
入冬以來最強冷空氣來襲，強烈大陸冷氣團影響，今天各地低溫10至13度。記者許正宏／攝影
入冬以來最強冷空氣來襲，強烈大陸冷氣團影響，今天各地低溫10至13度。記者許正宏／攝影

強烈冷空氣傾洩而下󠀠，且強烈大陸冷氣團籠罩中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈冷空氣主力抵達，氣溫持續下滑中。首波強烈冷氣團已正式影響台灣，昨夜至今天清晨是最寒冷時刻，特別留意低溫風險。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天各地低溫10至13度，風勢較強地區體感溫度再低3至5度。平原空曠地區、內陸近山區及花東縱谷受輻射冷卻影響，清晨有機會下探8至9度。

明天至下周一白天短暫緩和，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈冷氣團稍減弱，轉為乾冷、晴朗型態。白天高溫回升至17至22度，夜間清晨仍受輻射冷卻影響，低溫11至13度。日夜溫差大，早出晚歸務必注意保暖。

不過，另一波強烈冷氣團下周一夜間起開始南下，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周二起籠罩多日，因屬於乾冷型態，若輻射冷卻效應明顯，各地可能出現更低的極端低溫。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來1周北方強冷空氣持續補充、南下，1月上旬整體偏冷，且以乾冷型態為主。日夜溫差大、清晨寒意強烈將成為常態，做好心理準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

