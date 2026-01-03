高雄內門8.1度 強烈冷氣團全台急凍 吳德榮：下周三首波寒流機率極高

強烈大陸冷氣團影響，本島縣市平地最低氣溫依序為高雄內門8.1度、台南關廟8.3度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨各地區平地最低氣溫約在8至10度，台北測站昨天降至11.6度，首波強烈大陸冷氣團已達標。今晨東半部有鬆散低雲，伴隨降水回波，宜、花少量飄雨。

吳德榮說，今天至明天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地轉晴朗乾冷，東半部偶有零星飄雨的機率，白天陽光下或不覺得冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫仍將降至8度左右，應注意保暖。今天北部9至18度、中部9至23度、南部8至24度、東部10至23度。

明天白天至下周一傍晚冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。吳德榮表示，下周一晚至下周二上午，另一波冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。

下周二下午起再轉晴冷，強冷空氣緊接南下，吳德榮表示，強度雖僅與前波相近、但因有明顯的夜間輻射冷卻，「極乾冷」的特性猶勝前波。

吳德榮表示，下周三至下周六逐日的清晨將再創入冬以來最低氣溫、並成為首波寒流的機率極高。而下周三至下周六逐日的白天、在陽光下或不覺得冷，但入夜氣溫驟降，清晨常有部分地區再創低溫。日夜氣溫的變化劇烈，年長者及心血管疾病患者，要特別注意調適。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。