快訊

聯合報社論／管碧玲對得起第一線海巡和賴總統嗎？

高雄內門8.1度 強烈冷氣團全台急凍 吳德榮：下周三首波寒流機率極高

高雄內門8.1度 強烈冷氣團全台急凍 吳德榮：下周三首波寒流機率極高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至明天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地轉晴朗乾冷，東半部偶有零星飄雨的機率，白天陽光下或不覺得冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫仍將降至8度左右，應注意保暖。記者許正宏／攝影
今天至明天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地轉晴朗乾冷，東半部偶有零星飄雨的機率，白天陽光下或不覺得冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫仍將降至8度左右，應注意保暖。記者許正宏／攝影

強烈大陸冷氣團影響，本島縣市平地最低氣溫依序為高雄內門8.1度、台南關廟8.3度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨各地區平地最低氣溫約在8至10度，台北測站昨天降至11.6度，首波強烈大陸冷氣團已達標。今晨東半部有鬆散低雲，伴隨降水回波，宜、花少量飄雨。

吳德榮說，今天至明天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地轉晴朗乾冷，東半部偶有零星飄雨的機率，白天陽光下或不覺得冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫仍將降至8度左右，應注意保暖。今天北部9至18度、中部9至23度、南部8至24度、東部10至23度。

明天白天至下周一傍晚冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。吳德榮表示，下周一晚至下周二上午，另一波冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。

下周二下午起再轉晴冷，強冷空氣緊接南下，吳德榮表示，強度雖僅與前波相近、但因有明顯的夜間輻射冷卻，「極乾冷」的特性猶勝前波。

吳德榮表示，下周三至下周六逐日的清晨將再創入冬以來最低氣溫、並成為首波寒流的機率極高。而下周三至下周六逐日的白天、在陽光下或不覺得冷，但入夜氣溫驟降，清晨常有部分地區再創低溫。日夜氣溫的變化劇烈，年長者及心血管疾病患者，要特別注意調適。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣溫 冷氣團 吳德榮

延伸閱讀

強烈冷氣團來了 急凍又大雨探7度低溫 吳德榮：下周挑戰首波寒流

豪雨襲元旦又迎首波強烈冷氣團 吳德榮：下周強冷空氣 不排除升級寒流

入冬最強冷空氣要來了！吳德榮：周五到周日下探7度以下

第2波冷氣團籠罩 吳德榮：北台灣濕冷探10度低溫 這些高山有望追雪

相關新聞

高雄內門8.1度 強烈冷氣團全台急凍 吳德榮：下周三首波寒流機率極高

強烈大陸冷氣團影響，本島縣市平地最低氣溫依序為高雄內門8.1度、台南關廟8.3度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天...

醫院收據無紙化首日 被嫌不方便

為推動醫療永續，醫院無紙化已成趨勢，台大、馬偕等醫院從昨起，不主動提供紙本收據，上路首日即出現「數位落差」現象，不少患者...

醫改會：拚轉型 別犧牲患者選擇權

為響應減碳與減少紙張浪費，不少醫療院所今年元旦起，推動「無紙化收據」，不少高齡患者感到不便；台灣醫療改革基金會與台灣病友...

強烈冷氣團今晨酷寒 下周再有強冷空氣影響更久 中部以北恐個位數低溫

強烈大陸冷氣團昨天下午達標，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今晨溫度還會比昨天再低一些，明天至下周一氣溫逐漸回升，但有可能...

橘世代／【孤獨黑洞】AI相伴 愈孤獨愈可能依賴

很多人以為，孤獨是老了才會遇到的事，但最新調查顯示，孤獨感最高的，反而是年輕族群。聯合報健康事業部於二○二五年八月進行「...

橘世代／【孤獨黑洞】孤獨會偷走語言能力 加速失智

世界衛生組織（ＷＨＯ）將孤獨列為全球公共衛生的重大威脅，其健康影響相當於每天抽十五支菸。關渡醫院院長陳亮恭說，孤獨感雖非...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。