氣象署天氣展望 未來2周冷氣團影響時間長 注意保暖

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周受北方系統南下影響，各地氣溫偏低，環境場水氣偏少，僅北部及東半部有局部或零星短暫雨，其他地區主要為多雲到晴，日夜溫差大的天氣。

氣象署說，未來2周冷氣團影響時間較長，注意保暖。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小。平均雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小，中部及南部代表站完全不降雨機率高。

第2周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小。平均雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小，中南部代表站完全不降雨機率高。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。