快訊

聯合報社論／管碧玲對得起第一線海巡和賴總統嗎？

高雄內門8.1度 強烈冷氣團全台急凍 吳德榮：下周三首波寒流機率極高

氣象署天氣展望 未來2周冷氣團影響時間長 注意保暖

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周受北方系統南下影響，各地氣溫偏低，環境場水氣偏少，僅北部及東半部有局部或零星短暫雨，其他地區主要為多雲到晴，日夜溫差大的天氣。

氣象署說，未來2周冷氣團影響時間較長，注意保暖。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小。平均雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小，中部及南部代表站完全不降雨機率高。

第2周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小。平均雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小，中南部代表站完全不降雨機率高。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣溫 雨量 氣象署

延伸閱讀

全台凍番薯！明中部以北低溫探10度 小寒再迎一波冷氣團南下

冷氣團、寒流怎麼分級？哪個比較冷？ 氣象署1張圖看懂

冷氣團報到就降價！ 2026首波「壽司雙拼」最低只要40元起 「看氣溫再打折」還有炸蝦免費送

冷到1月中！冷氣團等級起跳 天氣風險：下周不排除寒流報到

相關新聞

高雄內門8.1度 強烈冷氣團全台急凍 吳德榮：下周三首波寒流機率極高

強烈大陸冷氣團影響，本島縣市平地最低氣溫依序為高雄內門8.1度、台南關廟8.3度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天...

醫院收據無紙化首日 被嫌不方便

為推動醫療永續，醫院無紙化已成趨勢，台大、馬偕等醫院從昨起，不主動提供紙本收據，上路首日即出現「數位落差」現象，不少患者...

醫改會：拚轉型 別犧牲患者選擇權

為響應減碳與減少紙張浪費，不少醫療院所今年元旦起，推動「無紙化收據」，不少高齡患者感到不便；台灣醫療改革基金會與台灣病友...

強烈冷氣團今晨酷寒 下周再有強冷空氣影響更久 中部以北恐個位數低溫

強烈大陸冷氣團昨天下午達標，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今晨溫度還會比昨天再低一些，明天至下周一氣溫逐漸回升，但有可能...

橘世代／【孤獨黑洞】AI相伴 愈孤獨愈可能依賴

很多人以為，孤獨是老了才會遇到的事，但最新調查顯示，孤獨感最高的，反而是年輕族群。聯合報健康事業部於二○二五年八月進行「...

橘世代／【孤獨黑洞】孤獨會偷走語言能力 加速失智

世界衛生組織（ＷＨＯ）將孤獨列為全球公共衛生的重大威脅，其健康影響相當於每天抽十五支菸。關渡醫院院長陳亮恭說，孤獨感雖非...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。