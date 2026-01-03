聽新聞
強烈冷氣團今晨酷寒 下周再有強冷空氣影響更久 中部以北恐個位數低溫
強烈大陸冷氣團昨天下午達標，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今晨溫度還會比昨天再低一些，明天至下周一氣溫逐漸回升，但有可能更強且影響更久的另一波強冷空氣，將於下周二報到，目前預測將一直到影響到11日。所幸這波屬乾冷，但深夜至清晨在輻射冷卻效應下，中部以北將有機會出現個位數低溫。
中央氣象署發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
橙色燈號（非常寒冷）：新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在高雄市內門區，只有8.1度低溫，其次是台南市關廟區8.5度，高雄市田寮區、新北市石碇區也只有8.6度。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
