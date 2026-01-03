高雄內門8.1度、台南關廟8.5度 鄭明典曝明顯低溫反應關鍵原因

強烈大陸冷氣團影響，根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在高雄市內門區，只有8.1度低溫，其次是台南市關廟區8.5度，高雄市田寮區、新北市石碇區也只有8.6度。

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，昨晚全台平地氣溫普遍在12度以下，且多數地方今天清晨前還會有更低的溫度。至於花蓮以南的東部，附近海溫較高，加上風向和地形幾乎平行，氣溫相對較緩和。恆春受地形屏障，有落山風，但是東北風卻吹不到。

「這樣的氣溫，北部人覺得冷，中南部可能感覺更冷」，他說，因為中南部平常氣溫較高，比較不習慣這樣的低溫。所以在低溫提醒上，中南部要特別注意清晨的低溫。

為何特別冷？鄭明典表示，昨天下午到台灣的冷空氣出海位置相當偏南，風速又快，所以冷空氣在海面的時間短，冷空氣受到溫暖海面的增溫作用較少，台灣就會有比較明顯的低溫反應。

且昨天的山風很冷，鄭明典說，這樣的山頭夜晚容易有輻射冷卻，冷空氣會沿著山谷往下流動，稱為山風。部分地形特殊的地方，山風會往下聚集，有可能出現局部異常寒冷的現象。過去紀錄裡，新竹至苗栗山谷區發生山風低溫的機率高，提醒注意。

中央氣象署發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。