凌晨2時14分台灣東部海域規模3.8淺層地震 最大震度2級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨2時14分，在宜蘭縣政府東北東方23.2公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模3.8地震，地震深度5.2公里。

各地震度級：新北市地區最大震度2級、2級宜蘭縣地區最大震度2級。

地震 宜蘭

