深腦刺激治癲癇 健保有望部分給付
一名廿多歲罹患藥物難治型癲癇患者，因腦部多處神經病變，病灶位置分散，難以以傳統手術方式完整切除，過去十多年來輾轉於多家醫院求醫，接受多項手術及藥物治療，癲癇發作頻率與嚴重度始終未獲改善。家屬最終自費一三○餘萬元，去年五月由台大醫院為其植入最新型深腦刺激系統，成國內首例，據研究，植入後可改善症狀達七成。
台大醫院神經部癲癇中心主治醫師饒敦表示，癲癇治療方式包括口服藥物、手術治療及神經調節，約有五至七成患者可透過藥物獲得控制；若病灶明確，則可考慮手術切除。
然而，部分難治型癲癇患者在顱內找不到可安全切除的病灶，必須改採較後線的神經調節治療。其原理類似心臟起搏器，透過電刺激調整神經活動，以降低癲癇發作頻率，新型深腦刺激系統相較傳統神經調節設備，可更精準地刺激特定腦區，有助提升治療效果。
饒敦指出，該名患者在中學時期因一次嚴重癲癇發作確診，至今已罹病十餘年，每月仍多次發作，且常伴隨意識改變與抽搐症狀。患者轉至台大就醫後，醫療團隊發現其具有特殊基因變化，經完整評估與檢測後，決定為其植入新型深腦刺激系統。團隊於去年五月完成植入，並持續記錄深腦訊號，視情況調整刺激位置，目前已觀察到神經異常放電情形有所改善。
饒敦說，深腦刺激的神經調節效果並非立即顯現，而是隨著裝置使用時間逐漸發揮，長期可望降低反覆發作對腦部造成的傷害，減少神經與智能受損風險。此次治療全數自費，家屬負擔至少一三○萬元。
不過，衛福部健保署近期已行文醫院，未來深腦刺激治療經審核後可望獲得部分補助，雖實際給付方式仍待研議，但相關法令已通過，象徵患者未來的經濟負擔有望逐步減輕。
