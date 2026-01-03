聽新聞
0:00 / 0:00

深腦刺激治癲癇 健保有望部分給付

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

一名廿多歲罹患藥物難治型癲癇患者，因腦部多處神經病變，病灶位置分散，難以以傳統手術方式完整切除，過去十多年來輾轉於多家醫院求醫，接受多項手術及藥物治療，癲癇發作頻率與嚴重度始終未獲改善。家屬最終自費一三○餘萬元，去年五月由台大醫院為其植入最新型深腦刺激系統，成國內首例，據研究，植入後可改善症狀達七成。

台大醫院神經部癲癇中心主治醫師饒敦表示，癲癇治療方式包括口服藥物、手術治療及神經調節，約有五至七成患者可透過藥物獲得控制；若病灶明確，則可考慮手術切除。

然而，部分難治型癲癇患者在顱內找不到可安全切除的病灶，必須改採較後線的神經調節治療。其原理類似心臟起搏器，透過電刺激調整神經活動，以降低癲癇發作頻率，新型深腦刺激系統相較傳統神經調節設備，可更精準地刺激特定腦區，有助提升治療效果。

饒敦指出，該名患者在中學時期因一次嚴重癲癇發作確診，至今已罹病十餘年，每月仍多次發作，且常伴隨意識改變與抽搐症狀。患者轉至台大就醫後，醫療團隊發現其具有特殊基因變化，經完整評估與檢測後，決定為其植入新型深腦刺激系統。團隊於去年五月完成植入，並持續記錄深腦訊號，視情況調整刺激位置，目前已觀察到神經異常放電情形有所改善。

饒敦說，深腦刺激的神經調節效果並非立即顯現，而是隨著裝置使用時間逐漸發揮，長期可望降低反覆發作對腦部造成的傷害，減少神經與智能受損風險。此次治療全數自費，家屬負擔至少一三○萬元。

不過，衛福部健保署近期已行文醫院，未來深腦刺激治療經審核後可望獲得部分補助，雖實際給付方式仍待研議，但相關法令已通過，象徵患者未來的經濟負擔有望逐步減輕。

延伸閱讀

台大醫院收據無紙化首日！院方強調尊重病人需求 20%來診民眾索取紙本

不主動給紙本收據救地球卻引爭議 醫改會：作法恐不符醫療法精神

癲癇病人反覆發作10多年 台大醫院植入新型深腦刺激系統盼減少腦損傷

台大深腦刺激系統創首例 男嚴重癲癇緩解

相關新聞

橘世代／【孤獨黑洞】AI相伴 愈孤獨愈可能依賴

很多人以為，孤獨是老了才會遇到的事，但最新調查顯示，孤獨感最高的，反而是年輕族群。聯合報健康事業部於二○二五年八月進行「...

橘世代／【孤獨黑洞】孤獨會偷走語言能力 加速失智

世界衛生組織（ＷＨＯ）將孤獨列為全球公共衛生的重大威脅，其健康影響相當於每天抽十五支菸。關渡醫院院長陳亮恭說，孤獨感雖非...

橘世代／【孤獨黑洞】重塑人際關係 專家：AI可成社交啟動器

高齡族群的孤獨感來源，與年輕世代不同。關渡醫院院長陳亮恭、國立陽明交通大學神經科學研究所副教授張立鴻皆指出，年輕人常因「...

健康你我他／時令水果精力湯 滿載島嶼幸福感

清晨禮佛拜懺後，準備了一份簡單卻營養豐富的早餐。一顆有機蘋果和奇異果，經過仔細清洗後，再搭配幾顆新鮮藍莓，加入兩匙黑白芝...

愛肝達人站／「弟弟」給你看那麼久，還收我那麼貴！

真實故事。

院長講堂／台安醫院院長陳欣宏 打造高齡友善照護

專長男性前列腺疾病診斷及微創手術的陳欣宏，在台安醫院任職超過30年，2025年1月接下第16任院長，也適逢台安醫院創院7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。