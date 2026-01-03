醫院收據無紙化首日 被嫌不方便

為推動醫療永續，醫院無紙化已成趨勢，台大、馬偕等醫院從昨起，不主動提供紙本收據，上路首日即出現「數位落差」現象，不少患者大嘆不便，特別是為請領保險的患者，得為了紙本收據排隊耗時。台大醫院昨開始推廣院內ＡＰＰ，盼能落實電子化，下一步有意將檢驗檢查單，也採電子方式呈現。

「真的很不方便呀」，因跌倒腳傷至台大醫院就診的六十五歲退休教師，不滿台大不再主動提供紙本收據，得額外到臨櫃排隊才能取得。她說，能理解永續發展是趨勢，但高齡患者習慣使用紙本，返家也方便查詢就醫歷程，突然全面推動無紙化，恐讓不少患者權益受損。

台大醫院醫務秘書陳彥元說，院方尊重病人需求，並非完全不提供紙本收據，患者於看診前後表達有紙本收據需求，院方都會提供，無紙化收據上路首日，仍有約二成患者索取紙本單據，以該院每天約一萬人次就醫推算，仍印製逾二千分紙本收據。

台大醫院為推動無紙化，已於門診大樓張貼文宣，宣導不提供紙本單據，並以海報、志工舉牌等方式，宣傳民眾可下載台大ＡＰＰ，可查詢就醫紀錄、門診叫號等功能。

台大醫院研擬後續抽血、檢驗、回診等單據全面無紙化。陳彥元說，院方將視今年一月份的成效，評估其他單據是否也比照辦理。

相較於台大醫院不主動提供紙本收據，馬偕醫院也於元旦起推動無紙化收據，但方式稍與台大醫院不同，馬偕醫院於收款機台或臨櫃櫃檯都設有「是否要紙本收據」的選項，供民眾在結帳時能自己選擇，並非在不告知的情況下，由患者主動索取。

昨於馬偕醫院就診的六十五歲胡姓女子說，她昨天選「不需要紙本收據」，因過去全家累積一疊收據，不僅占空間，報稅時還容易混亂，得知馬偕的就醫紀錄能直接銜接報稅系統，認為既省時又環保。

馬偕醫院指出，志工與櫃台人員可協助民眾選擇是否列印，未來醫院將持續朝無紙化方向推動；不過，涉及醫檢注意事項、回診提醒等重要資訊，仍需以紙本清楚標示與說明，短期內尚無法全面無紙化。