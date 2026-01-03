聽新聞
0:00 / 0:00

醫院收據無紙化首日 被嫌不方便

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北報導
台大醫院推動醫療收據無紙化，宣布今年起門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據。記者余承翰／攝影
台大醫院推動醫療收據無紙化，宣布今年起門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據。記者余承翰／攝影

為推動醫療永續，醫院無紙化已成趨勢，台大、馬偕等醫院從昨起，不主動提供紙本收據，上路首日即出現「數位落差」現象，不少患者大嘆不便，特別是為請領保險的患者，得為了紙本收據排隊耗時。台大醫院昨開始推廣院內ＡＰＰ，盼能落實電子化，下一步有意將檢驗檢查單，也採電子方式呈現。

「真的很不方便呀」，因跌倒腳傷至台大醫院就診的六十五歲退休教師，不滿台大不再主動提供紙本收據，得額外到臨櫃排隊才能取得。她說，能理解永續發展是趨勢，但高齡患者習慣使用紙本，返家也方便查詢就醫歷程，突然全面推動無紙化，恐讓不少患者權益受損。

台大醫院醫務秘書陳彥元說，院方尊重病人需求，並非完全不提供紙本收據，患者於看診前後表達有紙本收據需求，院方都會提供，無紙化收據上路首日，仍有約二成患者索取紙本單據，以該院每天約一萬人次就醫推算，仍印製逾二千分紙本收據。

台大醫院為推動無紙化，已於門診大樓張貼文宣，宣導不提供紙本單據，並以海報、志工舉牌等方式，宣傳民眾可下載台大ＡＰＰ，可查詢就醫紀錄、門診叫號等功能。

台大醫院研擬後續抽血、檢驗、回診等單據全面無紙化。陳彥元說，院方將視今年一月份的成效，評估其他單據是否也比照辦理。

相較於台大醫院不主動提供紙本收據，馬偕醫院也於元旦起推動無紙化收據，但方式稍與台大醫院不同，馬偕醫院於收款機台或臨櫃櫃檯都設有「是否要紙本收據」的選項，供民眾在結帳時能自己選擇，並非在不告知的情況下，由患者主動索取。

昨於馬偕醫院就診的六十五歲胡姓女子說，她昨天選「不需要紙本收據」，因過去全家累積一疊收據，不僅占空間，報稅時還容易混亂，得知馬偕的就醫紀錄能直接銜接報稅系統，認為既省時又環保。

馬偕醫院指出，志工與櫃台人員可協助民眾選擇是否列印，未來醫院將持續朝無紙化方向推動；不過，涉及醫檢注意事項、回診提醒等重要資訊，仍需以紙本清楚標示與說明，短期內尚無法全面無紙化。

延伸閱讀

清晨4點摸黑排隊！日人搶購百貨新年福袋 上班族：物價高漲省點錢

台大醫院收據無紙化首日！院方強調尊重病人需求 20%來診民眾索取紙本

癲癇病人反覆發作10多年 台大醫院植入新型深腦刺激系統盼減少腦損傷

馬偕推動無紙化醫療收據改採「有需要再列印」 醫檢單未無紙化原因曝

相關新聞

橘世代／【孤獨黑洞】AI相伴 愈孤獨愈可能依賴

很多人以為，孤獨是老了才會遇到的事，但最新調查顯示，孤獨感最高的，反而是年輕族群。聯合報健康事業部於二○二五年八月進行「...

橘世代／【孤獨黑洞】重塑人際關係 專家：AI可成社交啟動器

高齡族群的孤獨感來源，與年輕世代不同。關渡醫院院長陳亮恭、國立陽明交通大學神經科學研究所副教授張立鴻皆指出，年輕人常因「...

健康你我他／時令水果精力湯 滿載島嶼幸福感

清晨禮佛拜懺後，準備了一份簡單卻營養豐富的早餐。一顆有機蘋果和奇異果，經過仔細清洗後，再搭配幾顆新鮮藍莓，加入兩匙黑白芝...

愛肝達人站／「弟弟」給你看那麼久，還收我那麼貴！

真實故事。

院長講堂／台安醫院院長陳欣宏 打造高齡友善照護

專長男性前列腺疾病診斷及微創手術的陳欣宏，在台安醫院任職超過30年，2025年1月接下第16任院長，也適逢台安醫院創院7...

橘世代／【孤獨黑洞】孤獨會偷走語言能力 加速失智

世界衛生組織（ＷＨＯ）將孤獨列為全球公共衛生的重大威脅，其健康影響相當於每天抽十五支菸。關渡醫院院長陳亮恭說，孤獨感雖非...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。