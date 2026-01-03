聽新聞
醫改會：拚轉型 別犧牲患者選擇權

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北報導

為響應減碳與減少紙張浪費，不少醫療院所今年元旦起，推動「無紙化收據」，不少高齡患者感到不便；台灣醫療改革基金會與台灣病友聯盟表示，無紙化然符合環保趨勢，但醫療院所推動轉型時，不該忽略民眾的數位落差，以及新制變更前的「知情權」，籲各醫療院所應提供給患者，更明確的收據選擇方式。

醫改會執行長林雅惠說，根據醫療法及健保特約管理辦法，醫療機構收費時，依法須開立載明收費項目與金額的收據，收據無紙化雖具環保及降低遺失風險等好處，但這些利益不應建立在犧牲民眾的選擇權上。醫療收據較一般消費發票更為複雜，對許多長者及習慣查核單據的民眾而言，紙本仍有其必要性。

林雅惠說，北榮、亞東醫院於繳費機台即提供「電子」或「紙本」的選項供民眾選擇，是較理想的模式；反觀部分醫院採民眾主動反映才提供紙本，或須到特定櫃台索取，此方式對不熟流程的患者相對不合理。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，推動無紙化的醫院雖會將費用上傳國稅局，但民眾報稅時質疑年度總額，想要核對單次診療明細，恐需額外奔波於國稅局或重回醫院申請，恐衍生更多行政費用。

此外，醫院ＡＰＰ普及率與友善度仍待加強，部分醫院ＡＰＰ資訊非即時連網，而是擷取自健保署的健康存摺，使資訊更新有至少一天的落差，對於需要即時確認醫囑或費用的患者而言，反而造成醫病溝通的阻礙。

部分醫院連檢驗報告也停止主動提供紙本，吳鴻來說，這對需要長期監測身體數值的慢性病友而言，恐會影響自主健康管理成效。建議若要落實省紙，初步可從精簡排版，或縮小尺寸著手。同時，須考量高齡族群的資訊落差，避免因索取紙本程序繁瑣，導致病患與第一線或護理人員發生摩擦。

