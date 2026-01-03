聽新聞
藍委轟NCC：打詐不力還擾民

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）修正實施新版「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，要求民眾若遺失ＳＩＭ卡要換補，須出示舊卡或報案證明。立委葛如鈞批評，政府打詐不力卻一再祭出擾民措施，愈打愈詐，政策相當荒謬；立委王鴻薇也質疑，顯然去年「七五○之亂」，ＮＣＣ未記取教訓又惹民怨。

ＮＣＣ修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，有電信人員稱，民眾若遺失ＳＩＭ卡，須先至派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，不過ＮＣＣ事後澄清，新制未要求民眾須報案，雙方各說各話。

王鴻薇批評，政府打詐不力，卻把成本轉嫁民眾、基層員警、門市人員，一紙行政命令擾民，上路四天已罵聲不斷，當民眾手機不見、壞掉，急買新手機應急時，得因應新制報案，嚴重影響人民日常生活。ＮＣＣ已不是第一次觸犯眾怒，顯然去年「七五○之亂」ＮＣＣ還沒記取教訓。

葛如鈞說，政府打詐理應「精準打擊犯罪、保障人民權益」，非以壓縮人民自由、製造行政負擔來湊政績，這種行政怠惰，全為了交出假的打詐成績單，使第一線電信人員與基層警察疲於奔命，形成「擾警、擾民、擾業者」的三輸局面。

立委黃健豪表示，打詐是為讓民眾有更好的生活，新政策卻變成擾民，不但手機ＳＩＭ卡遺失換新要先報案，連手機門號都不能自由更換，嚴重影響民眾生活，打詐要落實實名制，讓每支號碼都能回溯至自然人或法人，而非在失效ＳＩＭ卡上做文章，已要求ＮＣＣ檢討。

