高中藝才班 報名人數逐年減

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

一一五學年高中藝術才能班特色招生甄選入學簡章昨公告，根據教育部統計，近年報考藝才班的人數漸少，一一四學年僅三二二五人報名。教師團體分析，這和少子化以及高成本、有限的就業機會有關。

高中藝才班特招以分類、分區進行，共分為音樂班、美術班、舞蹈班、戲劇班等，不同類別設有不同術科測驗，不受就學區限制，可跨區報考，不過由於測驗時間統一，考生只能擇一分區報名、申請。

教育部統計也指出，近三學年高中藝才班特招報名人數漸少，一一二學年還有三五九○人報名，一一三學年則是三五五九人，至一一四學年減為三二二五人。而教育部也從一一○學年起始控管藝才班人數，從早期的一班卅人，至一一四學年減為廿五人。

全教總高中職主委巫彰玫分析，報名人數減少主因仍是少子化，讓藝才班潛在人數隨之縮減，再者，藝才班投入成本高，未來選擇就業時，各校音樂老師的需求也不多，加上近年AI技術對藝術產業的衝擊，眾多因素都會讓家長考慮再三，建議高中端多辦理成果發表、營隊等，吸引國中學生就讀。

