橘世代／【孤獨黑洞】孤獨會偷走語言能力 加速失智

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
關渡醫院院長陳亮恭說，孤獨會提高罹患心血管、腦血管疾病及失智症的發生機率。示意圖／AI生成
世界衛生組織（ＷＨＯ）將孤獨列為全球公共衛生的重大威脅，其健康影響相當於每天抽十五支菸。關渡醫院院長陳亮恭說，孤獨感雖非疾病，卻是流行病學已證實的重要健康風險，「孤獨會提高罹患心血管、腦血管疾病及失智症的發生機率」。

陳亮恭說，孤獨對健康的傷害機制仍在研究中，但可從兩面向理解。首先是行為層面，長期感到孤獨的人，容易抱持「沒有人在乎我」的心態，忽略自我照顧，甚至出現酗酒等高風險行為；再來是生理層面，孤獨引發的壓力與負面情緒，會干擾自律神經系統，增加心律不整與血栓風險。英國失智症風險評估也將孤獨感列為重要危險因子之一。

但棘手的是，孤獨帶來的健康影響，並非單靠醫療就能解決。「醫師知道孤獨和健康有關，但這不是醫療體系能獨立處理的問題，需要跨領域合作」。英、日曾設立「孤獨大臣」，試圖從政策面介入，卻也因資源有限而成效受限。

熱蘭遮失智症協會創會理事長、成大老年學研究所前所長白明奇提醒，討論孤寂前，必須先釐清疾病因素，因為「有時不是孤獨導致疾病，而是疾病讓人陷入孤獨」。

他指出，六十五歲以上長者中，四分之一有輕度認知功能障礙，是失智症的預備軍，大腦生病可能陷入孤寂狀態。憂鬱症或聽力、視力下降，都可能讓長者在人際互動中逐漸被忽略，形成「愈孤獨、功能愈退化」的惡性循環。白明奇進一步指出，「Lancet」公布的失智症可調控風險因子中，社交孤立占約百分之五。「若能改善社交孤立，失智風險就有機會下降」。

國衛院去年六月公布的研究指出，孤獨感會影響長者大腦語言理解能力，形成理解變慢、互動減少、孤獨加劇的惡性循環，並可能加速認知功能退化。國衛院國家高齡研究中心執行長許志成說，孤獨感較高的長者，在語意理解時腦波反應明顯較慢，容易誤解他人談話內容，久而久之，溝通變困難，人際互動減少，心理壓力與孤獨感同步升高。

