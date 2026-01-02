無薪假增至7371人 金屬機電占7成

勞動部昨公布減班休息（俗稱無薪假）數據，本期實施三八五家、人數七三七一人，較上期增加七家、二五三人。其中，受美國關稅影響而實施者，有三○九家、六四○九人，較上期微幅增加二家事業單位、七十人。若以產業來看，製造業仍是重災區，由於台中市是傳統產業重鎮，實施人數也是全台最多。

勞動部條平司長黃琦雅表示，本期實施減班休息的行業主要仍在製造業，總計三二一家事業單位、六九一○人，相較上期增加了十二家、二二三人；其中約七成都在金屬機電工業製造業，有二五九家、五一四○人。

若以縣市來看，則是台中實施人數最多，達二八四七人，其次為台南市一○三八人、桃園市六四二人。至於因美國關稅影響而通報實施的事業單位，則有三○九家、六四○九人。

黃琦雅說，本期停止通報實施的有廿二家、二八六人，而新增減班休息的廿九家，事業單位規模都不大，因此整體增加兩百多人，跟上期相較之下，起伏並不明顯。

黃琦雅指出，目前通報減班休息的勞工，約有七成三的企業適用僱用安定措施，七成六的員工可申請薪資差額補貼。非屬僱用安定措施的業別，也有訓練津貼可申請，勞工利用減班時間參加勞動部訓練，就可請領每小時一九六元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領一萬六三○○元。