橘世代／【孤獨黑洞】重塑人際關係 專家：AI可成社交啟動器

聯合報／ 記者陳韻如楊孟蓉洪彩婷／台北報導
調查顯示，孤獨感愈深，愈容易依賴與AI對話。本報資料照片
高齡族群的孤獨感來源，與年輕世代不同。關渡醫院院長陳亮恭、國立陽明交通大學神經科學研究所副教授張立鴻皆指出，年輕人常因「沒有得到」而感到空虛，如缺乏被理解、未達成期待；長者的孤獨，更多來自生命歷程中的「失去」，包括健康衰退、友伴離世。這種由失落累積而成的孤獨，更加深層，也更容易被忽略。

陳亮恭進一步提到，研究發現，長者數位能力愈強，現實生活的人際互動愈豐富；反觀年輕族群，數位使用愈頻繁，現實社交反而可能減少。「無論實體或數位，只要人際網絡支持性足夠，整體健康狀況通常較佳」。他認為，未來社交型態，勢必走向實體與數位並行。

那麼，ＡＩ陪伴會是孤獨感解方嗎？陳亮恭指出，國外已出現ＡＩ心理諮商，雖缺乏長期數據，但臨床觀察發現，若長者願意與ＡＩ互動，確實能感受到被關心，「即使只是收到一張早安圖，也能減輕客觀上的孤獨感」。不過，若屬於主觀孤獨，即使親友環繞、關懷不斷，內心仍感空洞。

張立鴻提醒，ＡＩ雖能在第一時間提供傾聽與理解，仍難以取代真實人際互動帶來的「身心效應」。

他解釋，人們在被他人理解、互動甚至觸碰時，體內會產生降低壓力荷爾蒙的生理反應，進而帶來安全感與安定感，「這是目前任何科技都無法複製的」。

他指出，若ＡＩ僅被定位為「情緒替代品」，短期或許能止痛，長期卻可能加深依賴，反而拉遠人與人的距離。若將ＡＩ設計為「社交啟動器」，結果可能截然不同。例如，在對話尾聲，ＡＩ不只是回應情緒，而是引導使用者思考是否將這份心情分享給信任的人，並協助草擬訊息、安排通話，甚至在偵測到長期孤獨跡象時，主動提供專業資源。在這樣的定位下，ＡＩ不只是陪伴者，而是引導人重新回到真實人際連結的橋梁。

孤獨 陳亮恭 神經科學 年輕世代 心理諮商

