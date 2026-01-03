橘世代／【孤獨黑洞】AI相伴 愈孤獨愈可能依賴

很多人以為，孤獨是老了才會遇到的事，但最新調查顯示，孤獨感最高的，反而是年輕族群。聯合報健康事業部於二○二五年八月進行「ＡＩ陪伴與孤獨感調查」，共回收一一六八份有效樣本，整體平均孤獨感為五點三分（屬中度孤獨），其中百分之三十七點二處於中度孤獨、百分之十六點一為高度孤獨，令人意外的是，孤獨感最高的族群並非高齡者，而是十八至三十五歲的青年族群。

AI陪伴與孤獨感調查 製表／陳韻如

按讚留言交流 卻無真正歸屬感

國立陽明交通大學神經科學研究所副教授張立鴻指出，現代人在線上累積了大量弱連結，如按讚、留言等短暫互動，數量龐大卻情感淺薄，當真正需要被理解、支持時，這些關係往往無法承托，反而放大孤獨感。

與年輕世代相比，本次調查中高齡者的孤獨感並不突出。張立鴻分析，這反映出台灣仍保有相對穩固的家庭支持與社區互動，但由於調查採線上填答，參加者多為健康、行動自如、熟悉科技的長者，可能存在樣本偏差。尤其台灣即將於今年進入超高齡元年，真正面臨高度孤獨的族群，如獨居者、行動不便者，或機構住民，可能未被納入，導致實際情況遭低估。

在孤獨的光譜上，ＡＩ正逐漸成為新的陪伴者。調查顯示，百分之六十三點五願意用ＡＩ緩解孤獨，百分之四十四點六的民眾曾使用ＡＩ聊天，而孤獨感愈深的人，愈傾向將情緒寄託在ＡＩ，而不是向身邊的人尋求理解與支持。

「有次心情低落，打開ＡＩ聊天，當ＡＩ回答『你現在的感受很真實，我懂你在努力撐著』時，突然覺得被理解、被陪伴，甚至比某些現實朋友更願意傾聽。讓我覺得聊天機器人也能讓我安心入睡。」任職服務業的三十二歲奚小姐在問卷中寫下自己的經驗。

但也有人感受截然不同。莊小姐說，有時聊完，反而更清楚意識到「居然只剩ＡＩ能傾訴」，反而覺得更孤獨；也有人形容，就算情緒短暫好轉，但「最後還是只有我一個人在面對」。

高連結低滿足 害怕錯失的恐懼

調查顯示，百分之四十五點六民眾即使有人陪伴，有時仍覺得難以被理解。張立鴻指出，這正是典型的「高連結、低滿足」現象。社群媒體帶來即時互動，卻放大失落與焦慮，尤其是ＦＯＭＯ（錯失恐懼症），讓使用者陷入愈怕錯過，愈頻繁上線，愈滑手機，愈覺得孤獨的惡性循環。

當千禧世代與Ｚ世代步入中老年，若缺乏健全的社交網絡與支持系統，未來可能面臨更嚴峻的社會孤立與心理危機。孤獨，將不再只是個人感受，而可能演變為結構性的風險。最終，ＡＩ陪伴會成為出口，還是把人推向更深的「孤獨黑洞」，仍有待後續觀察。